Koronawirus w Polsce. Wciąż rośnie liczba nowo diagnozowanych zakażeń nowym wirusem Sars CoV-2. W piątek resort zdrowia poinformował, że mamy ponad nowych 13,6 tysiąca nowych przypadków zakażenia.

Najwięcej przypadków koronawirusa zarejestrowano w województwach: mazowieckim (2075), małopolskim (1554) i śląskim (1305).

Koronawirus w Polsce 23 października

Na koronawirusa zmarły w Polsce ostatniej doby 153 osoby. Choć większość z nich (137) miała choroby współistniejące, odnotujmy, że od kilku dni rośnie też wskaźnik ofiar, które zmarły tylko wskutek Covid-19.

Ministerstwo podaje, ile zostało wolnych respiratorów

Resort zdrowia rozszerzył formułę informowania o zajętych łóżkach szpitalnych i respiratorach. W ciągu ostatniej doby przybyło w szpitalach 700 chorych z Covid-19 (razem jest obecnie już 10,7 tys.). O 49 wzrosła liczba użytkowanych respiratorów (jest dziś 851).

Przewidziane dla pacjentów z Covid-19 są dziś 1393 respiratory, co oznacza, że w rezerwie jest jeszcze blisko 550 takich sprzętów. Wszystkich łóżek dla ciężko chorych pacjentów, łącznie z zajętymi, jest ponad 18,4 tys. To oznacz, że wolnych łóżek szpitalnych jest ok. 7,7 tys. Na kwarantannie przebywa dziś w Polsce blisko 400 tys. osób. Z choroby wyzdrowiało ponad 105 tys. pacjentów (dobowy wzrost o 3 tys.).

Na godz. 11 przewidziano konferencję premiera ws. obostrzeń koronawirusowych. Możliwe, że zapadnie decyzja o kolejnych restrykcjach, m. in. nauce zdalnej.

RadioZET.pl