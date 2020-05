Duży wzrost zakażeń nie tylko na Śląsku. Nie żyje kilkanaście osób

Ministerstwo Zdrowia przekazało 26 maja kolejne dane dotyczące zakażeń koronawirusem w Polsce. Z popołudniowego raportu wynika, że potwierdzono 209 nowych przypadków, a liczba zgonów w Polsce wzrosła do 1 024.

209 nowych przypadków zakażeń koronawirusem pochodzi z województw: śląskiego (87), mazowieckiego (76), łódzkiego (22), dolnośląskiego (6), wielkopolskiego (5), podlaskiego (5), zachodniopomorskiego (4), lubuskiego (3) i pomorskiego (1). Tym samym liczba potwierdzonych do tej pory zakażeń w Polsce wzrosła do 22 074.

W drugim wtorkowym raporcie Ministerstwo Zdrowia przekazało też informację o śmierci o 11 osób chorych na COVID-19. Ofiary to osoby w wieku od 60 do 94 lat. Większość zmarłych miała choroby współistniejące. Łącznie w Polsce zmarły już 1 024 osoby. Wcześniej we wtorek resort zdrowia informował o 6 zgonach, a także 236 nowych zakażeniach, z czego 187 dotyczyło Śląska.

O pierwszym potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce resort zdrowia poinformował 4 marca. Granica 100 zakażeń została przekroczona 14 marca, 1 tys. - 25 marca, 10 tys. - 22 kwietnia, a 20 tys. - 21 maja. Szczegółową mapę dotyczącą zakażeń w Polsce i na świecie znajdziesz tutaj: Koronawirus. Mapa Polski i świata - aktualne dane.

Koronawirus w Polsce