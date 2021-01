Jednak nie we wtorek zapadną ostateczne decyzje co do dalszych obostrzeń od 1 lutego. Mówił o tym w Polsat News rzecznik rządu Piotr Mueller. W Polsce trwa drugi dzień szczepień populacyjnych, ale z uwagi na pomniejszone dostawy preparatów, w mniejszej skali niż zakładano.

Koronawirus w Polsce. Polacy czekają na konferencję prasową z udziałem premiera, dotyczącą dalszych obostrzeń w dobie pandemii koronawirusa

Decyzje w tej sprawie nie zostaną ogłoszone we wtorek – wynika z porannej deklaracji rzecznika rządu w Polsat News

Kontrowersje wokół szczepionki przeciw Covid-19 firmy AstraZeneca. Firma reaguje na doniesienia niemieckiej prasy, iż preparat jest wysoce nieskuteczny w grupie wiekowej powyżej 65. roku życia. Twierdzi, że to nieprawda

Najnowszy raport dotyczący epidemii koronawirusa poznamy po godz. 10

Piotr Mueller podkreślił, że zanim to nastąpi, odbędzie się jeszcze posiedzenie Rady Medycznej. Rządzący czekają ponadto na dane epidemiczne z poniedziałku.

"Dzisiaj na pewno takiej decyzji (ws. obostrzeń) ogłoszonej nie będzie, w związku z tym mogę tylko powiedzieć, że to będą pewnie najbliższe dni, przed weekendem tak, aby był też czas na przygotowanie się" - przekazał Müller.

Koronawirus w Polsce 26 stycznia. Co z obostrzeniami od 1 lutego?

Rzecznik rady ministrów wskazał jednak istotny kierunek przyszłych decyzji. "Nie spodziewam się - to co jest istotne - żeby to było zaostrzenie obostrzeń - to chciałbym jasno zadeklarować. Natomiast, czy będą to zdjęte obostrzenia w poszczególnych obszarach - taka decyzja jeszcze nie zapadła" - powiedział Mueller.

