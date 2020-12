Koronawirus. Rusza kwarantanna narodowa. Kolejna dostawa szczepionek w Polsce

Koronawirus w Polsce nie ustępuje. W niedzielę rozpoczęły się szczepienia na COVID-19. Pierwszą osobą w naszym kraju, która przyjęła szczepionkę przeciw koronawirusowi, była Alicja Jakubowska, naczelna pielęgniarka CSK MSWiA w Warszawie. Od 28 grudnia ruszyła kwarantanna narodowa. Nowe obostrzenia będą obowiązywać do 17 stycznia. To m.in. zamknięte hotele, stoki narciarskie, baseny i galerie handlowe. Nowe wydarzenia na żywo na RadioZET.pl.

Szczepienia na koronawirusa w niedzielę rozpoczęły się także w Polsce. - Dziś możemy w końcu zacząć myśleć o powrocie do normalności. Im więcej osób się zaszczepi, tym szybciej zwalczymy pandemię koronawirusa - powiedział w niedzielę premier Mateusz Morawiecki. W poniedziałek zapowiedział z kolei, że rozpoczynamy dystrybucję. - Dzisiaj przyjechało do Polski już 300 tys. dawek i rozpoczynamy dystrybucję, dziś i jutro ruszą do ponad 250 kolejnych szpitali - poinformował w poniedziałek na lotnisku Okęcie szef rządu. Przestrzegał, że musimy się strzec trzeciej fali epidemii. - Trzecia fala wirusa może być groźniejsza niż pierwsze dwie fale, dlatego ta dawka szczepionki może być jednocześnie dawką nadziei. Mamy do wyboru albo strach, ryzyko, albo nadzieja i bezpieczeństwo - mówił premier.

Koronawirus 28 grudnia na żywo. Kolejne dawki szczepionki na COVID-19 w Polsce. Rusza kwarantanna narodowa

Mateusz Morawiecki zaapelował też do wszystkich Polaków, by w odpowiednim momencie, w odpowiedniej kolejności zapisywali się do szczepień. - Proces jest bardzo prosty. I później zaszczepienie - bo chyba każdy z nas przechodził jakieś szczepienie w życiu, w związku z tym nie trzeba nikogo tutaj szczególnie instruować - dodał. Szef rządu przypomniał, że zgodnie z przyjętą strategią najpierw możliwość zaszczepienia się mają medycy, służby mundurowe, nauczyciele i seniorzy. - A więc [...] niech zwyciężą nadzieja i bezpieczeństwo. Dziś rozpoczynamy już szerokozasięgową dystrybucję, wcześniej nawet niż sądziliśmy, bo chcemy być w tym procesie jak najsprawniejsi. W ciągu najbliższych kilku miesięcy możemy zwyciężyć tę nierówną do tej pory walkę z wirusem - oświadczył premier.

W poniedziałek w całym kraju zaczynają obowiązywać nowe obostrzenia w walce z koronawirusem. Od 28 grudnia do 17 stycznia zamknięte będą m.in. galerie handlowe, oprócz sklepów, które zapewniają zaspokojenie podstawowych potrzeb, czyli np. sklepów spożywczych, aptek i drogerii. Zamknięte będą także hotele, stoki narciarskie i baseny.

RadioZET.pl/PAP