Koronawirus w Polsce. Rekordowa liczba nowych zakażeń i zgonów

Koronawirus w Polsce przybiera na sile. 28 października Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że mamy 18 820 nowych przypadków. Do tej pory najwięcej zakażeń zanotowano we wtorek 27 października – było to 16 tys. 300. Dzisiaj rekord ten został pobity. Od początku epidemii w Polsce koronawirus został potwierdzony u 299 049 osób. Zmarło 4 851 chorych.

W środę 28 października resort zdrowia podał, że nowe przypadki zakażenia koronawirusem pochodzą z województw: wielkopolskiego (2885), mazowieckiego (2644), małopolskiego (2165), śląskiego (1868), łódzkiego (1860), kujawsko-pomorskiego (1215), dolnośląskiego (1140), podkarpackiego (1039), pomorskiego (901), lubelskiego (700), świętokrzyskiego (536), warmińsko-mazurskiego (442), opolskiego (395), lubuskiego (380), zachodniopomorskiego (360), podlaskiego (290).

Koronawirus w Polsce 28 października - RAPORT

Ministerstwo Zdrowia podało w środę, że z powodu koronawirusa zmarło 236 osób, w tym 207 z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami, zmarłe 29 osób nie miało innych chorób. Do tej pory najwięcej zgonów zanotowano w sobotę 24 października, gdy poinformowano o śmierci 179 pacjentów. Od soboty 10 października resort zdrowia, ze względów technicznych, nie podaje szczegółowych danych o osobach zmarłych.

Dla pacjentów z koronawirusem przygotowanych jest łącznie 21 tys. 506 łóżek i 1663 respiratory. W szpitalach przebywa 13 tys. 931 zakażonych osób, 1150 jest pod respiratorem. W skali kraju pula wolnych łóżek wynosi więc 7575, a respiratorów 513 - podał w środę resort zdrowia.

Na kwarantannie przebywa 479 tys. 288 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 47 tys. 242 osoby. Ministerstwo Zdrowia podało, że wyzdrowiało 123 tys. 504 osób.

Czerwona strefa w całej Polsce

Polska od soboty 24 października stała się strefą czerwoną ze wszystkim nowymi obostrzeniami, o których poinformował premier Mateusz Morawiecki w piątek w czasie konferencji prasowej. Są to:

objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych,

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy,

zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów,

zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos,

max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych.

RadioZET.pl