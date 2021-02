Koronawirus w Polsce. We wtorek Ministerstwo Zdrowia informowało o 4,3 tysiąca nowo wykrytych przypadkach zakażenia. Na Covid-19 zmarły 253 osoby. Nowy raport poznamy w środę po godz. 10

W kraju trwa proces szczepień, zarówno pierwszą jak i drugą dawką. Rządzący przekazali we wtorek, że preparat firmy AstraZeneca przyjmą w Polsce osoby między 18. a 60. rokiem życia

Prezydent Andrzej Duda spotka się dziś z przedstawicielami pracodawców, mają rozmawiać na temat rozmrażania gospodarki

Koronawirus w Polsce utrzymuje się na poziomie kilku tysięcy nowo wykrywanych zakażeń. Wciąż jednak setki osób dziennie umierają na Covid-19, z czego wiele wyłącznie po ciężkiej infekcji, bez chorób współistniejących. W kraju trwa proces szczepień, dzięki którym Polacy nabywają odporność na koronawirusa. Do wtorku dwie dawki preparatu przyjęło 286 tys. osób, a jeden zastrzyk otrzymało łącznie ponad milion osób.

Koronawirus w Polsce. Jedna szczepionka nie dla seniorów

Rządzący informowali we wtorek na konferencji poświęconej dowozom osób wykluczonych komunikacyjnie na szczepienia, że dopuszczony przez UE preparat firmy AstraZeneca nie będzie stosowany w przypadku seniorów. Szef KPRM Michał Dworczyk przyznał, że będą nim szczepieni w pierwszej kolejności nauczyciele.

Prof. Piotr Rzymski z UM w Poznaniu powiedział w rozmowie z PAP, że wagą szczepień jest powrót do normalności. "Jeżeli SARS-CoV-2 z nami zostanie, a pewnie tak będzie, to dzięki szczepieniom nie będzie on już powodować powstawania takich problemów, jakie sprawia teraz. Inaczej mówiąc, dzięki szczepionkom będziemy mogli wrócić do normalności" – powiedział ekspert.

"Nie postawiliśmy sobie za cel totalnej eradykacji, czyli wyeliminowania COVID-19 - bo to być może jest nawet nierealne. Natomiast szczepionki są drogą nie tylko do tego, by zmniejszyć liczbę chorujących, ale też, by istotnie złagodzić objawy kliniczne w przypadku zakażenia. Walczymy o to, by u takich osób nie rozwijał się stan ciężki, o to by nie było potrzeby hospitalizacji, o to, by zmniejszyć śmiertelność. I w takim kontekście każda dopuszczona na terenie UE szczepionka jest dobra i należy się zaszczepić" – zaznaczył w rozmowie z PAP ekspert w dziedzinie biologii medycznej i badań naukowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

RadioZET.pl/PAP