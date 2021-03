Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że 3 marca mamy 15 698 nowych zakażeń koronawirusem. To prawie dwukrotnie więcej niż we wtorek. Zmarło 309 chorych.

Trzecia fala koronawirusa w Polsce jest nie tylko faktem, ale także widzimy, że nabiera impetu - mówił w środę w Programie I Polskiego Radia wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska. Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowsze dane, według których 3 marca przybyło 15 698 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Tydzień temu w środę potwierdzonych zakażeń było 12 146. Z kolei dwa tygodnie temu potwierdzono 8 694 zakażenia.

Nowe przypadki, o których poinformował resort zdrowia pochodzą z następujących województw: mazowieckiego (2750), śląskiego (1989), pomorskiego (1399), małopolskiego (1272), wielkopolskiego (1212), warmińsko-mazurskiego (1132), łódzkiego (960), kujawsko-pomorskiego (949), dolnośląskiego (782), podkarpackiego (687), zachodniopomorskiego (605), lubelskiego (500), podlaskiego (461), lubuskiego (387), świętokrzyskiego (274), opolskiego (208). 131 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce - 3 marca. Dzisiaj 309 zgonów

Ministerstwo Zdrowia podało, że z powodu koronawirusa zmarło 309 osób, w tym 248 z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami. Z powodu Covid-19 zmarło 61 osób. Do tej pory najwięcej zgonów zanotowano w środę 25 listopada. Od soboty 10 października resort zdrowia, ze względów technicznych, nie podaje szczegółowych danych o osobach zmarłych.

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 15 591 osób. To o 2,1 tys. więcej niż tydzień temu i o 3,3 tys. więcej niż dwa tygodnie temu. 1583 zakażonych osób jest pod respiratorem. Tydzień temu, 24 lutego, resort informował, że hospitalizowanych jest 13 477 pacjentów, a ze wsparcia respiratorem korzysta 1321 chorych. Dwa tygodnie temu 17 lutego MZ podawało, że w szpitalach jest 12 225 osób, a 1286 pod respiratorem.

Dla pacjentów z Covid-19 przygotowano 26 490 łóżek i 1583 respiratory. Na kwarantannie przebywa 194 086 osób. Wyzdrowiało dotąd 1 441 479 zakażonych.

Koronawirusa nie leczmy na własną rękę

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział w środę w Radiowej Jedynce, że do resortu docierają informację, że wiele osób leczy się samemu, na własną rękę. - Z informacji, które mamy ze szpitali covidowych lekarze mówią, że pacjenci trafiają (do nich - red.) już w bardzo poważnym stanie, czyli w sytuacji, kiedy już nie ma innego wyjścia. [...] To jest bardzo niepokojące, że zwlekamy z tym udaniem się do szpitala i czasem lekarze w szpitalu już naprawdę są bezradni - powiedział.

- Mój kolejny apel: nie leczmy się na własną rękę. Kontaktujmy się ze swoim lekarzem rodzinnym. Korzystajmy z pulsoksymetrów, które dostajemy od nas. Naprawdę warto jest być wcześniej już w szpitalu. Wtedy szansa na szybszy powrót do zdrowia i uratowanie naszego życia jest zdecydowanie większa - podkreślił Kraska. Pacjenci z Covid, którzy ukończyli 55 lat są automatycznie włączeni do programu Domowej Opieki Medycznej. W jego ramach trafia do nich pulsoksymetr. Osoby młodsze mogą same zgłosić się do tego programu.

