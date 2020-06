Koronawirus w Polsce. W ciągu kilkunastu godzin przybyło nam 129 zakażonych koronawirusem. Niestety, na Covid-19 zmarło kolejne dziesięć osób. Najwięcej nowych zakażeń dotyczy województwa śląskiego (81). Dwucyfrowe wskazanie osiągnęło jeszcze woj. małopolskie (15).

W szpitalach w związku z koronawirusem przebywa 2085 pacjentów. Ponad 81,2 tys. objętych jest kwarantanną, a 19,2 tys. nadzorem epidemiologicznym.

Koronawirus w Polsce. Dziesiątki nowych zakażeń na Śląsku

Najmłodsza ze zmarłych osób miała 60 lat, najstarsza - 94 lata. Jak podaje resort, większość z nich miała choroby współistniejące.

Aktualny bilans epidemii w Polsce to 25 177 zakażeń i 1127 zgonów na Covid-19. Od ostatnich dni maja w przestrzeni otwartej możemy nie zasłaniać ust i nosa. Wciąż powinniśmy to robić m. in. w sklepach, restauracjach i szeroko rozumianych usługach.

RadioZET.pl/Twitter