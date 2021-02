Luzowanie obostrzeń? Dziś poznamy decyzję rządu. Czekamy na konferencję premiera

Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego ma się odbyć w piątek. Szef rządu po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które zbiera się o godz. 10, ma przedstawić obostrzenia na kolejne dwa tygodnie

Wicepremier Jarosław Gowin przyznał, że od 14 lutego w ścisłym reżimie sanitarnym mogłyby zacząć działać hotele

W piątek odbędzie się spotkanie parlamentarzystów ws. możliwych rozwiązań po wyroku TK ws. aborcji

Nie milkną komentarze po zawieszeniu Adama Bielana i dwóch innych polityków Porozumienia

Na konferencji premiera Mateusza Morawieckiego zostaną przedstawione obostrzenia na kolejne dwa tygodnie. Na razie nie jest znana godzina konferencji. Spotkanie zaplanowane jest po piątkowym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wicepremier Jarosław Gowin przyznał, że od 14 lutego w ścisłym reżimie sanitarnym mogłyby zacząć działać hotele.

Koronawirus w Polsce 5 lutego. Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego. Rząd poluzuje obostrzenia?

- Właśnie dlatego, że patrzymy z ogromnym niepokojem na kwestię zgonów, dlatego zdając sobie sprawę z tego, że sytuacja jest trudna, musimy z ostrożnością podchodzić do zmian w katalogu różnych obostrzeń - mówił szef rządu Mateusz Morawiecki podczas czwartkowej wizyty w Kielcach. Poinformował jednocześnie, że rząd w piątek przekaże perspektywę na kolejne dwa tygodnie i szczegóły zostaną przedstawione tego dnia. - Ale cały czas właśnie w związku z liczbą zgonów, sytuacją wokół Polski, szalejącą epidemią, również wokół Polski, musimy być wytrwali, musimy wytrzymać do czasu kiedy szczepionka zacznie działać na odporność zbiorową - zaznaczył.

Z kolei rzecznik rządu Piotr Müller w rozmowie z portalem rp.pl zapowiadał, że jeśli nic się nie zmieni, to decyzja dotycząca obostrzeń będzie komunikowana po piątkowym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który rozpocznie się o godz. 10.

Piotr Müller w wywiadzie dla piątkowej "Rzeczpospolitej" pytany o to, czy będą otwierane hotele, odparł, że "trwa dyskusja". - Nie ma jednomyślności w tym zakresie. Dzisiaj jest mi trudno deklarować wprost, co będzie zakomunikowane. Tu nie chodzi tylko o zakażanie się w hotelach, tylko po drodze, gdy jesteśmy w komunikacji, spotykamy się, pomiędzy różnymi województwami osoby się przemieszczają, to był problem, który widzieliśmy w Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii. To są trudne decyzje i nie zostały jeszcze podjęte - zaznaczył

W piątek z inicjatywy posłanek Lewicy odbędzie się w Sejmie spotkanie z przedstawicielami klubów parlamentarnych ws. możliwych rozwiązań po opublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Oprócz Lewicy swój udział zapowiedziały: KO i PSL.

RadioZET.pl/PAP