W Polsce potwierdzono ponad 4 tys. zakażeń koronawirusem. Niedziela była pod względem nowych przypadków rekordowa – to 475 nowych zakażeń i 15 przypadków śmiertelnych. Sejm nie wprowadził do porządku obrad poprawki Kodeksu wyborczego, umożliwiającej wszystkim Polakom głosowanie korespondencyjne. Projekt nie uzyskał wymaganej większości. Po przegranym głosowaniu marszałek ogłosiła przerwę w obradach do wtorku, do godz. 15. Tuż po południu dymisję ogłosił wicepremier Jarosław Gowin, wyznaczając na swoje miejsce minister Jadwigę Emilewicz. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.