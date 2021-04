Ponad 800 osób trafiło w ciągu ostatniej doby do szpitali na oddziały covidowe – poinformował w Radiowej Jedynce wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zaznaczył, że kluczowe dla rozwoju epidemii będą raporty zakażeń ze środy, czwartku i piątku w tym tygodniu.

Epidemia Covid-19 nie zwolniła w Polsce, mimo okresu świątecznego. Niepokojące wzrosty zajętych łóżek covidowych odnotowano zarówno w Wielkanoc, jak i w Poniedziałek Wielkanocny.

"W ciągu ostatniej doby trafiło do polskich szpitali ponad 800 nowych pacjentów z Covid-19" - powiedział w radiowej Jedynce wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zaznaczył, że wzrost hospitalizacji jest skutkiem poprzednich, dużych dziennych liczb zachorowań. "Ten tydzień także nie będzie łatwy, jeśli popatrzymy na ilość nowych przyjęć" - zaznaczył.

Wiceszef MZ: Ponad 800 pacjentów z Covid-19 trafiło w ciągu doby do szpitali

Wiceminister zdrowia mówił, że nie należy szczególnie przywiązywać się do wyników o nowych zakażeniach z okresu świąt. "Musimy poczekać na kolejne dni - środa, czwartek, piątek będą tymi dniami, które pokażą, w jakim momencie epidemii teraz jesteśmy, do wyników dziennych z okolicy świąt za bardzo bym się nie przywiązywał" – przyznał Kraska. W Wielką Sobotę podano w raporcie informacje o ponad 28 tys. nowych przypadkach zakażenia, a w Wielkanoc – blisko 23 tys. Natomiast w poniedziałek resort informował o najniższych wskaźnikach od wielu dni - 9 902 nowych zakażeniach i 64 zmarłych.

Kraska podkreślił jednak, że inaczej wygląda sytuacja jeśli chodzi o pacjentów hospitalizowanych w czasie świąt. "Wczoraj, w ciągu ostatniej doby trafiło ponad 800 nowych pacjentów z COVID-19. To niestety nie napawa optymizmem, ale to jest efekt tych poprzednich bardzo dużych, dziennych liczb zachorowań. W tej chwili widzimy efekt w postaci osób, które trafią do polskich szpitali" - zaznaczył.

W tym tygodniu Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. szczepień przeciw Covid-19, ma przedstawić "jeszcze raz dokładny program szczepień" oraz odnieść się do sytuacji z Rzeszowa, w którym notowane jest nieporównywalnie większe tempo szczepień. "Myślę, że te szczepienia populacyjne, na których nam najbardziej zależy, szczególnie w maju, kiedy być może z powodu ilości szczepionek uwolnimy praktycznie wszystkie te tzw. roczniki - wszyscy będą mogli się szczepić. Nastąpi to bardzo szybko" - zapewniał w Jedynce Kraska.

RadioZET.pl/PAP