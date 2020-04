Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Koronawirus jest szczególnym zagrożeniem dla pensjonariuszy w DPS-ach. Często są to ludzie starsi, schorowani, wymagający stałej opieki - a tym samym – kontaktu z personelem medycznym.

Niestety, nowy wirus pojawił się w takich jednostkach – pierwsze masowe zakażenia odnotowano w Niedabylu na Mazowszu, kilka dni później koronawirus siał zamęt w łódzkiej Drzewnicy. Wspomnijmy, że nawet podejrzenia SARS-CoV-2 u personelu medycznego stawia na nogi całe jednostki, liczące powyżej stu osób.

Z kolei stołeczne media podały, że kolejny dramat rozgrywa się w DPS-ie dla dla kombatantów przy ulicy Dickensa w Warszawie. Zarażona okazała się 80-latka, po niej zakaziło się co najmniej 19 pensjonariuszy, a mieszkańcy czekają na wynik testu.

Sytuacja jest poważna. W sprawie zareagował Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. W piśmie do minister rodziny Marleny Maląg zaapelowała, by efektywniej nieść pomoc zakażonym i narażonym na zakażenie mieszkańcom dps-ów.

Część mieszkańców dps poddawanych jest zabiegom w szpitalu, później są przewożeni do ośrodka, co tylko zwiększa ryzyko zakażenia. Zdaniem Federacji mieszkańcy wymagający pomocy medycznej powinni mieć gwarantowaną możliwość kontynuowania leczenia w szpitalu

- piszą przedstawiciele Federacji.

- czytamy w piśmie podpisanym przez szefa Federacji Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, Pawła Maczyńskiego.

Plagę koronawirusa w DPS-ach dostrzegają rządzący. Jednocześnie uspokajają:

Mamy w Polce 824 domów pomocy społecznej, w 12 mamy problem z epidemią. Dotyczy to 169 osób chorych. Wiemy, że to o 169 osób za dużo, to nie jest sytuacja do zlikwidowania w dzień