Koronawirus w Polsce zwalnia, ale epidemia pozostaje poważnym wyzwaniem dla województwa śląskiego. Ogniska koronawirusa wciąż są obecne wśród górników.

Z najnowszego raportu resortu zdrowia wynika, że w ostatnim czasie wirusem zakaziło się w rejonie aż 181 osób. Niepokojąco wygląda dziś wskaźnik dla Wielkopolski - odnotowano tam aż 84 nowe zakażenia. 10 pozytywnych testów odnotowano na Dolnym Śląsku, w pozostałej części kraju są to jednocyfrowe bilanse.

Koronawirus w Polsce. Epidemia nie słabnie na Śląsku, wzrosty w Wielkopolsce

Z przykrością informujemy o śmierci 5 osób zakażonych koronawirusem - podał resort. Ofiarami Covid-19 są pacjenci w wieku od 77 do 91 lat. Większość osób miała choroby współistniejące. Liczba zakażonych wzrosła do ponad 19,5 tysiąca, a ofiar - do 953.

Jak ustaliła reporterka Radia ZET, wzrost zakażeń w Wielkopolsce dotyczy jednego miejsca. Chodzi o zakład pracy.

W związku z koronawirusem w szpitalach leczy się ponad 2,4 tysiąca ludzi. Blisko 77 tysięcy osób przebywa na kwarantannie, a 19 tysięcy objęto nadzorem epidemiologicznym.

