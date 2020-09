Znów gwałtowny wzrost zakażeń. Nie żyje kilkanaście osób

Koronawirus w Polsce. 10 września przybyło 506 przypadków zakażeń, a zmarło 12 osób. To dane z najnowszego raportu opublikowanego w czwartek rano przez Ministerstwo Zdrowia.

Koronawirus w Polsce jednak nie jest w odwrocie. Autor tych słów, premier Mateusz Morawiecki zmienił zdanie. Podczas środowej sesji Q&A na Facebooku przyznał, że ''epidemia nadal jest i jest ona groźna''. - Popatrzmy, co się dzieje z powrotem w Hiszpanii. Średnio dziennie znowu umiera tam ponad 70 osób, a liczba zakażeń we Francji i w Hiszpanii to znowu kilka tysięcy dziennie. Naprawdę dmuchajmy zimne - mówił.

W Polsce po sierpniowych rekordach w dobowym przyroście liczby nowych zakażeń nastąpił gwałtowny spadek, ale od kilku dni liczby znów rosną. W czwartek, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 506 nowych zakażeniach. Dla przypomnienia w środę resort informował o 421 nowych przypadkach, a we wtorek o 400.

W ciągu ostatniej doby najwięcej zakażeń zarejestrowano w województwach: małopolskim (99), wielkopolskim (76) i mazowieckim (68).

Koronawirus w Polsce 10 września - aktualne statystyki

Na Covid-19 zmarło 12 kolejnych osób. Najmłodsza z nich to 55-latek hospitalizowany w Poznaniu. Jak przekazał resort zdrowia, wszystkie ofiary miały choroby współistniejące.

Obecnie w związku z koronawirusem w szpitalach przebywają 1924 osoby, a pod respiratorem jest 84 chorych. Łącznie wyzdrowiało 58 069 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie. Przypomnijmy też, że o pierwszym potwierdzonym przypadku zakażenia w Polsce resort zdrowia poinformował 4 marca. Łącznie w Polsce potwierdzono 72 453 zakażeń, a 2 159 osób zmarło. Szczegółową mapę dotyczącą zakażeń w Polsce i na świecie znajdziesz tutaj: Koronawirus w Polsce. MAPA zachorowań z podziałem na województwa.

RadioZET.pl