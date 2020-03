Jeżeli uczelnie nie wrócą do normalnego funkcjonowania w maju, to z całą pewnością rok akademicki będzie musiał być wydłużony – powiedział w programie „Gość Radia ZET” wicepremier Jarosław Gowin. W rozmowie z Beatą Lubecką przyznał również, że od 1 kwietnia sieci komórkowe mają uruchomić bezpłatny dostęp do Internetu dla uczniów i studentów.

Jak oznajmił we wtorek Gość Radia ZET – w przeciwieństwie do tego, co zostało ogłoszone 22 marca – rok akademicki może trwać jednak znacznie dłużej. Ma to oczywiście związek z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa w Polsce. Przypomnijmy, że szczyt zachorowań prognozowany jest na drugą połowę kwietnia. Uczelnie, szkoły i wszelkie placówki edukacyjne miały pierwotnie wznowić regularną działalność po świętach Wielkanocy, 10 kwietnia, ale już wiadomo, że termin ten się przesunie.

Jeżeli uczelnie nie wrócą do normalnego funkcjonowania w maju, to z całą pewnością rok akademicki będzie musiał być wydłużony – powiedział Jarosław Gowin w rozmowie z Beatą Lubecką.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapewnił również, że należy się również spodziewać przedłużenia grantów i rozliczeń grantowych.

Tak, zdecydowanie nad tym pracujemy. Wszystkie niedogodności związane z okresem kwarantanny, okresem, który - już wiemy - prawie na pewno będzie się przedłużał poza święta

- stwierdził szef resortu.

"Wszyscy musimy się zdecydować na dużo surowsze restrykcje"

Jesteśmy w dialogu z sieciami komórkowymi. Podstawowe sieci złożyły deklarację, że od 1 kwietnia uruchomią pakiet nieodpłatnego dostępu do Internetu dla studentów i uczniów

– zapowiedział w internetowej części programu "Gość Radia ZET" minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Wczoraj, późnym wieczorem dostaliśmy deklarację trzeciego z operatorów

– dodał Jarosław Gowin.

Pytany przez słuchaczy o brak dostępu do stacjonarnych bibliotek, na który skarżą się studenci, minister odpowiedział, że biblioteki muszą pozostać zamknięte.

Dziś wszyscy musimy się zdecydować na dużo surowsze restrykcje

– ocenił wicepremier.

