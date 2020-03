Osoby do 18 roku życia mogą przebywać w przestrzeni publicznej tylko z osobą dorosłą – oznajmił premiera Mateusz Morawiecki po spotkaniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. To kolejne z wprowadzonych we wtorek obostrzeń, związanych z panoszącą się epidemią koronawirusa.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Przypomnijmy, że oprócz tego zarządzono również zasadę zachowania dystansu społecznego, czyli utrzymywania 2 metrów odstępu od drugiej osoby np. podczas spaceru.

Musimy utrzymać dystans społeczny na ulicach. Będą ograniczenia w dostępie do parków, bulwarów, miejsc rekreacji

- mówił premier.

Podczas konferencji prasowej szef rządu zwracał uwagę, na docierające informacje o kolejnych osobach zakażonych i kolejnych ofiarach koronawirusa.

Chcemy za wszelką cenę uniknąć tego, co spotkało naszych partnerów w zachodniej Europie

- podkreślił.

Chcemy być przygotowani na rosnącą liczbę zakażeń, ale chcemy jednocześnie ograniczać, wypłaszczać krzywą przyrostu zakażeń, aby nie doszło do takiej sytuacji jak we Włoszech czy Hiszpanii, do sytuacji segregacji chorych, selekcji tych którzy jeszcze mogą być poddani leczeniu respiratorem czy nie

- dodał.

Morawiecki poinformował o konieczności wprowadzenia kolejnych ograniczeń, jeśli chcemy, aby życie społeczne i gospodarcze wróciło za kilka miesięcy do normalności.

Za dużo jest cały czas kontaktów pomiędzy ludźmi, za dużo jest spacerów, za dużo osób przebywało na bulwarach, plażach w różnych miejscach

- wskazał.

"Czyli dzieciaki zwolnione z wychodzenia z psem i robienia zakupów?"

Niejasności wypływające z wprowadzonych reguł natychmiast wychwycili internauci. Pod komunikatami Kancelarii Premier roi się od pytań.

"A co z wyjściem z psem przez osobę niepełnoletnią? Nie może też?" – pytają użytkownicy Twittera.

"Czyli dzieciaki zwolnione z wychodzenia z psem i robienia zakupów? A co za różnica czy to robi dorosły czy niepełnoletni?" – zauważa jeden z komentujących.

"A co z osobami poniżej 18. roku życia posiadającymi prawo jazdy i jadącymi na wymagane zakupy do sklepu ? Czy one tez muszą pozostać w domach, czy też mogą one pojechać pod zakupy czy apteki?" – czytamy z kolei w innym wpisie pod komunikatem Kancelarii Premiera.

RadioZET.pl/PAP/Twitter/Kancelaria Premiera