To nie jest tak, że z dnia na dzień wrócimy do wszystkich naszych nawyków, jakie mieliśmy przed czasem pandemii. Być może część z nich pozostanie z nami na zawsze - powiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, pytana o stopniowe luzowanie obostrzeń, narzuconych w związku z Sars-CoV-19. Kiedy więc możemy spodziewać się powrotu do normalności - czyli np. możliwości korzystania z restauracji, kin czy salonów kosmetycznych?