Nowe wyliczenia dotyczące epidemii koronawirusa przedstawił amerykański ośrodek badawczy Institute for Health Metrics and Evaluation, ufundowany przez Billa Gatesa. Wyodrębniono również dane statystyczne ws. sytuacji w samej Polsce – do tej pory, szczyt zachorowań prognozowano ok. 20 kwietnia, później rząd informował o możliwym przesunięciu się tego terminu do przełomu maja i czerwca.

Liczba ofiar śmiertelnych w Polsce osiągnie prawie 2 tysiące?

Jak jednak wynika z wyliczeń IHME, przyszłość może wyglądać nieco jaśniej. Szczyt epidemii Sars-CoV-19 – wg. amerykańskich badaczy – w naszym kraju ma przypaść na 21-24 kwietnia. Ośrodek prognozuje również, że cała epidemia pochłonie w Polsce życie prawie 2 tysięcy osób – obliczenia dotyczą dokładnie 1953 potencjalnych ofiar patogenu (choć liczba ta waha się od 1,2 do 3 tys.). W trakcie szczytu, należy spodziewać się nawet 104 ofiar śmiertelnych w ciągu jednego dnia.

Ale – jak zaznaczają naukowcy – po tym okresie ma nastąpić wyraźny spadek liczby zachorowań, a tendencja malejąca ma się utrzymywać.

Instytut z Waszyngtonu wyliczył również, że w Polsce nie zabraknie łóżek szpitalnych dla hospitalizowanych, respiratorów ani miejsc na OIOM-ach. Według przedstawionych statystyk, liczba zgonów z powodu Covid-19 w naszym kraju ma spadać do zera na przełomie maja i czerwca.

Czy należy w 100 procentach opierać się na tej analizie?

Czy powinniśmy zatem w 100 procentach ufać powyższej diagnozie? Nie. Pamiętajmy o tym, że każda tego typu analiza margines błędu. Naukowcy opierają się na modelach statystycznych i dotychczasowych doświadczeniach, związanych z pandemią – w przypadku koronawirusa, na tym etapie nie mamy pewności kiedy epidemia się zakończy.

źródło zdjęć: covid19.healthdata.org/poland

Kluczowe są nadchodzące dwa tygodnie – jeżeli obywatele Polski zastosują się do wprowadzonych obostrzeń i będą ich przestrzegać również w Wielkanoc, wówczas możemy mieć nadzieję na szybszy koniec obecnego paraliżu.

