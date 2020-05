Koronawirus w Polsce nie zwalnia tempa. Pandemia w naszym kraju nie słabnie, a liczba zakażonych SARS-CoV-19 przekroczyła już 14 tysięcy. Ofiar śmiertelnych Covid-19 jest już z kolei 700. Bezwzględnym obowiązkiem jest w tej chwili noszenie maseczek zakrywających usta i nos w przestrzeni publicznej.

Niektórzy korzystają z jednorazowej wersji tego zabezpieczenia. W takim wypadku ważne jest, by co 2-3 godziny wyrzucać zużyty egzemplarz – oznajmił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ koronawirus może utrzymać się na zewnętrznej części maseczki…aż tydzień.

Koronawirus na maseczce utrzymuje się 7 dni

Waldemar Kraska - pytany podczas konferencji prasowej, czy ze względu na lekceważenie przez niektórych obowiązku noszenia maseczek lub noszenia ich na brodzie planowane są nowe zalecenia w tej sprawie - podkreślił, że w przestrzeni publicznej musimy zasłaniać nos i usta, w tym np., nosząc maseczki.

Powinniśmy także wiedzieć, jak te maseczki zakładać i jak długo je nosić

– dodał. Powołał się na ostatnie badania, które wykazały, że jeżeli nosimy maseczki od dawna, to koronawirus może utrzymywać się na zewnętrznej części maseczki nawet siedem dni.

Jeżeli to jest maseczka jednorazowa, to 2-3 godziny powinniśmy ją używać, a następnie trzeba ją wyrzucić, bo ona nie tylko nie spełnia swojej roli, ale może być także źródłem nowych zakażeń

– ostrzegał.

Kraska wyjaśniał, że wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek służy "kontroli zakażeń poziomych", gdyż bez takich maseczek "osoby bezobjawowe mogą zakażać inne osoby".

Zgodnie z rozporządzeniem rządu w miejscach ogólnodostępnych nadal obowiązkowe jest zasłanianie nosa i ust. Można to robić przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki. W rozporządzeniu wskazano, że obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy przebywania na terenie lasów (od 20 kwietnia można swobodnie wchodzić do lasów i parków narodowych w całej Polsce – red.).

RadioZET.pl/PAP/TVN24