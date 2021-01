"Epidemia Covid-19 nie odpuszcza". Dr Grzesiowski wskazuje na kluczowe dane

W niedzielę 3 stycznia Ministerstwo Zdrowia podało, że zakażenie koronawirusem stwierdzono u kolejnych 5 739 osób, przy czym najwięcej przypadków wykryto na Mazowszu – 903 i w województwie pomorskim - 705. Zmarło 61 osób. Dr Paweł Grzesiowski wskazał, że dane resortu zdrowia się wprawdzie nieco lepsze niż w sobotę (6 tys. 945) jednak sytuacja epidemiczna w Polsce w dalszym ciągu jest bardzo groźna.

- Przedstawione statystyki dotyczą okresu świątecznego, kiedy wiele laboratoriów i placówek służby zdrowia nie pracuje - powiedział ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej.

Podkreśli, że "niepokoi go zwłaszcza utrzymująca się wciąż duża liczba osób hospitalizowanych, pod respiratorami i na kwarantannie, co świadczy o tym, że epidemia nie odpuszcza". Dr Paweł Grzesiowski dodał, że statystki resortu są co najmniej trzykrotnie niedoszacowane i dopiero we wtorek można spodziewać się danych lepiej odzwierciedlający stan faktyczny.

Od marca 2020 roku, kiedy wykryto pierwszy przypadek zakażenie koronawirusem w Polsce, Covid potwierdzono u 1 318 562 osób, z których 29 119 zmarło.

RadioZET.pl/PAP