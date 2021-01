Koronawirus w Polsce nie odpuszcza, tylko w ostatnich dwóch dniach potwierdzono łącznie ponad 26 tys. przypadków, zmarło kolejnych 739 osób. Zdaniem profesora Roberta Flisiaka, prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLChZ), jest to efekt spotkań świąteczno-noworocznych.

Flisiak, będący również kierownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przekonuje, że pełniejszy obraz epidemii, oparty na wykonanych testach, będzie znany w przyszłym tygodniu.

Koronawirus w Polsce. Ekspert: Przyszły tydzień pokaże pełniejszy obraz epidemii

– Na podstawie wyników podanych między wtorkiem a czwartkiem, te podawane w inne dni nie są miarodajne. Będzie je można wówczas zestawić z danymi z tego tygodnia i dokonać oceny trendu. Obraz zachorowań zakłóciły również dni wolne, w tym święto Trzech Króli – powiedział prof. Flisiak.

Lekarz nawiązał też do problemów z realizacją programu szczepień w grupie zero. „Niestety obserwujemy bardzo nieetyczne zachowania firm, które nie mają nic wspólnego z opieką nad chorymi, a zgłaszają (firmy) swoich pracowników do szczepienia w grupie zero” – zauważył. Przypomniał też, że celem programu szczepień jest udrożnienie systemu opieki zdrowotnej i zmniejszenie śmiertelności. „Jeżeli już ktoś ma chorować, niech będą to osoby młodsze, które przechodzą chorobę łagodnie. One z reguły nie są zagrożone śmiercią z powodu COVID-19” – podkreślił ekspert.

RadioZET.pl/PAP