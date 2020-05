Myślę, że za kilkanaście dni odczujemy to, że zachorowań będzie zdecydowanie mniej. Mogę powiedzieć, że opieram to na codziennych raportach jakie dostajemy ze szpitali jednoimiennych i szpitali zakaźnych, gdzie tych nowych pacjentów nie przybywa - stwierdził we wtorek wiceminister zdrowia, Waldemar Kraska. Tymczasem zupełnie inne dane na temat pandemii koronawirusa w Polsce przedstawiło Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC