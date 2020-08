Koronawirus w Polsce nie odpuszcza. W sobotę odnotowaliśmy kolejny, dzienny rekord w liczbie nowych zakażeń. To jednak nie powstrzymuje niektórych od spędzania urlopu w dużych skupiskach ludzi. Tłumy na plaży, parawan obok parawanu, zero odstępu i maseczek - tak wyglądał weekend we Władysławowie. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których widać, że w czasie wakacji nad morzem urlopowicze nie stosują się do zasad bezpieczeństwa.

Koronawirus w Polsce nadal jest obecny, liczba zakażeń wciąż drastycznie rośnie. Obawy przed pandemią nie widać jednak na nadbałtyckich plażach. Fotograf Kacper Kowalski opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie, wykonane na jednej z plaż we Władysławowie 1 sierpnia - czyli wtedy, gdy odnotowaliśmy rekordowy dzienny przyrost liczby zakażeń SARS-CoV-2.

Fotografia wywołała burzę. Widać na niej stłoczonych ludzi, parawan przy parawanie. Nikt nie nosi maseczki a plażowicze nie przestrzegają zasady jakiegokolwiek odstępu.

"A dziś we Władysławowie było tak jak gdyby nigdy nic. Przy bezchmurnym niebie słońce niemiłosiernie grzało. Czerwone flagi na wieżach ratowniczych zwiastowały zakaz kąpieli. Całe szczęcie, że tuż po południu weszła bryza niosąc ulgę rozgrzanym ciałom kryjącym się za parawanami. Były też fale, które emitują przyjemny szum zagłuszając warkot silników i krzyków obnośnej sprzedaży piwa i lodów. Samo życie" - napisał na Facebooku fotograf.

Przyznał też, że poprzednie zdjęcie, które wykonał na jednej z plaż we Władysławowie zostało uznane za sfabrykowane.

"W zeszły poniedziałek też latałem we Władku. Po publikacji zdjęć w jednym z serwisów pojawiły się głosy, że to fejk, bo ktoś tam był i plaża była pusta. I chyba ten ktoś miał rację. W porównaniu do dziś, rzeczywiście w zeszły poniedziałek ludzi prawie nie było..." - stwierdził.

Koronawirus w Polsce. Tłumy ludzi na plażach, zero odstępu i maseczek. Zdjęcia szokują

W komentarzach pod zdjęciem zawrzało. Internauci publikują podobne zdjęcia z miejsc, gdzie obecnie wypoczywają. "Nie tylko we Władysławowie, Mielno to samo! Zero maseczek, zero odstępów. Jak śledzie..." - pisze jedna z komentujących. Wtórują jej pozostali facebookowicze. "Byłam na promenadzie we Władysławowie 2 tyg temu i naprawdę tak właśnie wyglądała plaża. Ciężko było przejść z wody na swój koc, bo miejsca tyle co wcale" - dodaje inna kobieta.

Tak z kolei wyglądała plaża we Władysławowie 19 lipca bieżącego roku. foto:Piotr Hukalo/East News

"Zdjęcie samo w sobie bardzo mi się podoba, ale widok tego tłumu w czasie zarazy poraża" - komentował kolejny internauta. "Wakacje w czasach zarazy. Głupota będzie boleć" - czytamy. Podobnych wypowiedzi można tam znaleźć znacznie więcej.

Koronawirus w Polsce. Padł rekord zakażeń

Mamy 658 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało w sobotę 1 sierpnia Ministerstwo Zdrowia. To jak dotąd największy, dzienny przyrost infekcji.

Obecnie liczba wszystkich zakażonych SARS-CoV-2 wynosi 46 894. 1731 osób zmarło z powodu Covid-19.

