Koronawirus w Polsce. Ponad 13,6 tys. zakażeń, padł kolejny rekord zgonów

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowsze dane, według których w sobotę 24.10.2020 r. mamy 13 628 nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Zmarło łącznie 179 osób - to do tej pory rekord liczby zgonów od początku pandemii w Polsce.

Koronawirus w Polsce wciąż nie jest w odwrocie, choć tak jeszcze na początku lata zapewniał premier Mateusz Morawiecki. W sobotę 24.10.2020 r. resort zdrowia poinformował, że mamy 13 628 nowych przypadków.

Najwięcej przypadków koronawirusa zarejestrowano w województwie mazowieckim (2026).

Pozostałe przypadki dotyczą województw małopolskiego (1482), wielkopolskiego (1472), śląskiego (1262), łódzkiego (1001), podkarpackiego (891), kujawsko-pomorskiego (777), pomorskiego (776), lubelskiego (715), dolnośląskiego (645), zachodniopomorskiego (580), opolskiego (558), świętokrzyskiego (412), lubuskiego (379), warmińsko-mazurskiego (344), podlaskiego (308).

Koronawirus w Polsce 24.10.2020 r.

Z powodu Covid-19 zmarło 29 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 150 osób. To łącznie 179 i do tej pory jest to rekord liczby zgonów od początku pandemii w Polsce.

"Liczba zakażonych koronawirusem: 241 946/4 351 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)" - czytamy w komunikacie resortu zdrowia.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/Twitter/Ministerstwo Zdrowia