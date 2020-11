Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że rządzący planują zaszczepić całą populację dorosłych Polaków. – To potężna operacja logistyczna. To 31 mln ludzi, bo tyle osób ukończyło 18 lat – powiedział szef resortu zdrowia w Polsat News.

Koronawirus w Polsce wciąż jest wykrywany na poziomie ponad 20 tysięcy nowych zakażeń dziennie. Tylko w ciągu ostatniej doby na Covid-19, również przy schorzeniach współistniejących, zmarło ponad 400 osób.

Coraz więcej wiemy już o opracowywanych szczepionkach na koronawirusa. Premier Mateusz Morawiecki przekazał, że polski rząd ma największe oczekiwania wobec opracowywanego szczepu przez firmy Pfizer i BioNtech SE (firmy zadeklarowały 90 proc. skuteczności).

W środę Komisja Europejska zatwierdziła umowę z obiema firmami na zakup 300 mln dawek, a Polska, jako członek wspólnoty, będzie jednym z beneficjentów zakupu. Morawiecki odbył już spotkanie z kierownictwem Pfizera ws. przygotowania zakupu i dystrybucji szczepionek na Covid-19 na teren Polski.

Nowe informacje w sprawie planów rządu przedstawił dziś w Polsat News szef resortu zdrowia. Adam Niedzielski stwierdził, że dla Polski będzie to również wielkie wyzwanie logistyczne. Przyznał, że rząd planuje zaszczepić wszystkich dorosłych Polaków.

To jest potężna operacja logistyczna. My planujemy zaszczepić całą populację dorosłych. Ta populacja to 31 mln ludzi, bo tyle osób ukończyło 18 lat Adam Niedzielski, minister zdrowia

Wskazał jednocześnie, że sam transport i przechowywanie szczepionek będzie sporym wyzwaniem – wymaga ona bowiem „szczególnych warunków”. Musi być transportowana i przechowywana w temperaturze minus 70 stopni Celsjusza, przy marginesie plus minus 15 stopni C.

Minister zdrowia wyraził też nadzieję, że w realiach epidemii skłonność do szczepienia będzie „zdecydowanie większa niż do tej pory w przypadku różnych chorób”. - Dostępność do szczepienia, bo ona musi być masowa. Myślimy tutaj o wykorzystaniu punktów drive thru, w których teraz prowadzone są wymazy - powiedział Niedzielski.

Zapewnił, że w Polsce będą stosowane wyłącznie te szczepionki, które przejdą badania kliniczne i będą miały standardowe dopuszczenie. - Żadnych niesprawdzonych produktów nie dopuścimy na nasz rynek – zapewnił.

Trzeci etap badań, który przeszła szczepionka Pfizer, to testowanie na dziesiątkach tysięcy ludzi. Wtedy sprawdza się, na ile skutecznie preparat chroni przed chorobą, wykryć też można tzw. rzadkie efekty. Po przejściu tych badań szczepionka musi zostać zweryfikowana i zatwierdzona przez odpowiednie instytucje.

RadioZET.pl/Polsat News