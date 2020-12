Niedzielski: powstanie centralny rejestr zaszczepionych

Koronawirusem w Polsce ostatniej doby zakaziło się 8312, a z powodu Covid-19 zmarło 411 chorych. W całym kraju od początku epidemii odnotowano 1 076 180 infekcji, zaś 20 592 osoby zmarły. Adam Niedzielski na wtorkowej konferencji prasowej przedstawił szczegóły, dotyczące dopuszczenia do użytku szczepionki na koronawirusa. W konferencji udział wzięli również szef KPRM Michał Dworczyk i doradca premiera ds. Covid-19, prof. Andrzej Horban.

Powstanie centralny rejestr osób zaszczepionych – zapowiedział minister zdrowia. - Stworzymy system monitorowania osób zaszczepionych - dodał. Jak również podkreślił, szczepionkę najpierw otrzymają "medycy, osoby starsze, służby mundurowe".

Będzie utworzony centralny rejestr osób zaszczepionych, aby m.in. analizować ewentualne niewłaściwe odczyny poszczepienne. Wszystkie te informacje będą gromadzone i jawne na poziomie statystyk, tak byśmy wszyscy mieli informacje jawną Adam Niedzielski, minister zdrowia

Minister, przedstawiając założenia strategii, podkreślał wagę takich wartości, jak: wiedza, bezpieczeństwo i dobrowolność szczepień. - To są fundamentalne założenia, kore pozwolą nam skutecznie przeprowadzić proces szczepienia – wskazał.

Wiedza jest w tym procesie najważniejsza, ponieważ tylko wiedza daje możliwość podejmowania świadomych decyzji dotyczących zaszczepienia się. Dlatego rolą państwa, administracji i urzędników państwowych, rolą autorytetów profesorskich, ekspertów, jest podjęcie roli przekonywania do szczepienia, ale przekonywania na podstawie rzeczowych argumentów, które znajdują potwierdzenie w dorobku naukowym, które wszyscy będziemy mogli uznawać za obiektywne – powiedział.

Niedzielski poinformował, że planowane jest nie tylko prowadzenie kampanii medialnych o szczepieniach, ale również utworzenie specjalnego serwisu na ten temat. Minister wskazał, że znajdą się tam informacje m.in. o rodzajach szczepień i przeciwwskazaniach. Uruchomiona zostanie również specjalna infolinia.

Minister zapewnił, że bezpieczeństwo szczepień jest "absolutnym priorytetem".

Jeżeli jakikolwiek lek wchodzi do Polski, to my jako państwo gwarantujemy jego bezpieczeństwo w bardzo różnych wymiarach. Gwarancja bezpieczeństwa dotyczy przede wszystkim procesu dopuszczenia leku do obrotu. Proszę pamiętać, że obowiązują tutaj również standardowe procedury dopuszczania, które oczywiście mają wymiar europejski, ponieważ jesteśmy członkiem Unii. Te procedury również odbywają się z naszym udziałem, to znaczy, że w ciałach europejskich, które będą decydowały o dopuszczeniu do obrotu, pracują Polacy, my mamy informacje przekazywane na bieżąco – powiedział.

