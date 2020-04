To, że pracownicy służby zdrowia nie mają do dyspozycji wystarczających środków ochrony osobistej - takich jak maseczki, rękawiczki i płyny dezynfekcyjne - wiemy już praktycznie od początku epidemii koronawirusa w naszym kraju. Jak się okazuje, Agencja Rezerw Materiałowych - instytucja odpowiedzialna za gromadzenie tego typu produktów w przypadku sytuacji kryzysowych - nie wykupiła odpowiedniej ilości maseczek dla medyków. Według nieoficjalnych doniesień, miała za to w ostatnim czasie dokonywać zakupu...węgla.