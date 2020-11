- Jeżeli zakażeń będzie więcej to posuwamy się do granic wytrzymałości systemu opieki medycznej – powiedział w niedzielę w TVP Info prof. Andrzej Horban, członek Rządowej Rady Medycznej ds. Epidemiologicznych. Przyznał, że przekroczenie granicy 30 tys. nowych zakażeń dziennie, niewykluczone przy masowych protestach, wymusi na władzy zastosowanie pełnego lockdownu.

Koronawirus w Polsce. Epidemia rozprzestrzenia się niebezpiecznie szybko, o czym mówił wczoraj na antenie TVP Info pracujący przy rządzie ekspert. Prof. Andrzej Horban podkreślił, że rozpoznajemy dwadzieścia parę tysięcy zakażeń, co jest „olbrzymią liczbą”.

- Właściwie placówki ochrony zdrowia pracują na maksymalnej możliwości w tej chwili bez dużych rezerw - to zresztą wszyscy widzą i słyszą. Jeżeli byśmy spowodowali, że tych zakażeń będzie jeszcze więcej, to w tym momencie posuwamy się do granic wytrzymałości systemu opieki medycznej – ocenił Horban.

Koronawirus w Polsce. Ekspert: 30 tys. zakażeń to granica wydolności systemu

Rozpoczynający się tydzień jest dla profesora jedną wielką niewiadomą. - Wydaje się, że te środki zaradcze, które zostały podjęte tydzień i dwa tygodnie temu jednak w pewnym sensie zmniejszają ryzyko zwiększenia liczby zachorowań – zakłada Horban.

Dniem prawdziwego testu ma być w ocenie profesora środa (4 listopada).

Chwalił system za wykonywanie testów u osób, które są objawowe (mają objawy infekcji górnych dróg oddechowych). - To nie jest związane z niewydolnością systemu, tylko z tym, że być może w tej chwili liczba osób z objawami infekcji górnych dróg oddechowych jest mniejsza niż tydzień temu - to jest optymizm - ocenił.

Przyznał też pesymistyczne, że wskaźnik ok. 20 tys. zakażeń dziennie może pójść w górę. Między innymi wskutek masowych protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji.

- Zbiegnięcie się dwóch fal zakażeń spowodowanych wizytami czy większymi kontaktami społecznymi w ciągu tych trzech dni, które teraz są plus to, co się może podziać - może, bo my nie wiemy dokładnie - za tydzień w związku z licznymi kontaktami ludzi demonstrujących, to nagle moglibyśmy się znaleźć - to jest ta bardzo zła prognoza - na poziomie dużo, dużo wyższym, przekraczającym nawet 30 tys. Tego za wszelką cenę należy uniknąć – podkreślił, wieszcząc, że taki bilans dnia wpłynie na decyzję władz o całkowitym lockdownie.

Jeżeli ta liczba rzeczywiście zacznie znowu rosnąć i dojdzie do bardzo niebezpiecznej granicy 30 tysięcy, to niewiele nam możliwości zostanie, trzeba będzie wprowadzać coś, co się nazywa pełen lockdown prof. Andrzej Horban, doradca rządu ds. epidemii

W jego ocenie powinien on potrwać około miesiąca.

RadioZET.pl/PAP/TVP.info