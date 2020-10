Prof. Horban: Koronawirus stał się łagodniejszy, ale łatwiej się nim zakazić

Koronawirusem zakaziło się w ciągu ostatniej doby ponad 20 tysięcy osób, a ponad 300 zmarło przy ciężkim przebiegu Covid-19. Rekordowe bilanse przekładają się na niepokojące statystyki zajętych respiratorów i łóżek covidowych, stawiając pod znakiem zapytania wydolność rodzimego systemu opieki zdrowotnej.

W sprawie dramatycznego wzrostu zakażonych i ofiar wypowiedział się dziś profesor Andrzej Horban, ekspert przy rządzie ws. epidemii.

Andrzej Horban: Koronawirusem łatwiej się zakazić. Lockdown może być konieczny

- Może koronawirus zrobił się i łagodniejszy, ale dużo łatwiej się nim zakazić, niż było to na wiosnę. Jeśli przyrost zachorowań będzie tak duży, jak obecnie obserwujemy, być może nie będzie wyjścia i trzeba będzie wprowadzić lockdown - powiedział w czwartek prof. Andrzej Horban.

W radiowej Trójce Horban podkreślił, że obecny poziom zakażeń w Polsce zmierza do przekroczenia granic, które zostały zakreślone jako możliwość utrzymania normalnego systemu opieki medycznej.

W jego ocenie nie mają znaczenie prognozy, gdyż efekty zależą od naszych wspólnych reakcji. - Zdecydowana większość ludzi jest rozsądna i dostosowuje się do wprowadzonych restrykcji. Jeśli jednak popatrzy się na statystki, to widać z nich, że wirus się transmituje, co nie zależy od ludzi, ale od natury wirusa - wyjaśnił profesor.

Horban oświadczył, że przy tym tempie wzrostu zakażeń, zdaniem lekarzy „powinno 30 proc. łóżek wystarczyć” dla chorych z COVID-19. - To jest olbrzymim obciążeniem dla systemu ochrony zdrowia i olbrzymim wyzwaniem - powiedział członek Rządowej Rady Medycznej ds. Epidemiologicznych.

Sposobem na zatrzymanie epidemii zdaniem profesora byłyby szersze restrykcje, na wzór tych już wprowadzonych w Europie Zachodniej (Francja, Włochy). - Być może nie będzie wyjścia i trzeba będzie wprowadzić tzw. lockdown, jeśli przyrost zachorowań będzie tak duży, jak obecnie obserwujemy – powiedział Horban.

Nawet, jeśli śmiertelność będzie mniejsza niż 1 proc., a liczba zakażeń będzie 50 tys. dziennie, to liczba osób wymagających leczenie w szpitalu będzie zdecydowanie większa. Bez totalnej rujnacji systemu ochrony zdrowia w istniejących strukturach, a więc w szpitalach czy sanatoriach - możemy przeznaczyć na chorych 30 proc. łóżek prof. Andrzej Horban

RadioZET.pl/PAP