"Dziś zmarły dwa autokary chorych, a osiem autokarów pełnych pacjentów trafiło do szpitali w całej Polsce" - napisał w środę na Twitterze dr Paweł Grzesiowski. Immunolog odniósł się do środowego raportu Ministerstwa Zdrowia, według którego minionej doby śmierć z powodu Covid-19 poniosło 116 osób. Zakażenie SARS-CoV-2 odnotowano u kolejnych 6526 osób.

Koronawirus w Polsce krok po kroku paraliżuje służbę zdrowia. Największy szpital w Warszawie wstrzymał przyjęcia, a w kolejnych placówkach medycznych wciąż wybuchają nowe ogniska SARS-CoV-2. Rząd na razie nie planuje wprowadzić trybu nauczania zdalnego w szkołach, a to właśnie one – według ekspertów – stanowią największe zagrożenie w kontekście transmisji wirusa. Z powodu Covid-19 zmarło już kilku nauczycieli, w tym 30-letni nauczyciel języka polskiego z Zawiercia – który, według nieoficjalnych informacji, nie miał schorzeń współistniejących.

W słowach nie przebiera pediatra immunolog, dr Paweł Grzesiowski.

"Co musi się jeszcze stać, ile osób musi umrzeć, aby zmienić strategię walki z pandemią...Dziś zmarły dwa autokary chorych, a osiem autokarów pełnych pacjentów trafiło do szpitali w całej Polsce. Zamiast wsparcia ochrony zdrowia zaczyna się szczucie, próba skłócenia środowiska..." - napisał na Twitterze ekspert, odnosząc się do środowego raportu Ministerstwa Zdrowia.

"...Za chwilę to medycy będą winni katastrofy humanitarnej, która nadchodzi, a nie brak dodatkowych miejsc dla chorych, paraliż ratownictwa medycznego, ignorowanie opinii ekspertów, brak koordynacji, obcinanie środków na zdrowie...dlaczego jest tak źle, skoro wszystko jest super" - dodał dr Grzesiowski.

"W wyniku decyzji wojewodów, kilkadziesiąt szpitali przestało przyjmować pacjentów ze schorzeniami internistycznymi, bo oddziały interny są pilnie przebudowywane dla pacjentów z Covid-19. Co z chorymi, którzy nie dostaną się na czas do szpitala z powodu braku miejsc?" - napisał.

Koronawirus w Polsce 14.10.2020 r.

Przypomnijmy, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 6526 osób. Zmarło też 116 chorych. To najwięcej dobowych zakażeń i zgonów od początku epidemii – podał w środę resort zdrowia. Najwięcej – 1188 zakażeń – zanotowano w woj. mazowieckim.

Do tej pory najwyższy dzienny bilans zakażeń zanotowano w sobotę 10 października. Wtedy resort przekazał raport o kolejnych 5300 zdiagnozowanych chorych na Covid-19. W niedzielę ministerstwo informowało o 4178 nowych zakażeniach, a w poniedziałek o 4394, we wtorek 5068.

Łącznie od początku epidemii potwierdzono obecność koronawirusa u 141 804 osób. Zmarło 3217 chorych. Wyzdrowiało 83 847 osób.

