Kolejny rekord zakażeń koronawirusem. Dzisiaj 8099 nowych przypadków

Koronawirus od początku epidemii w Polsce został potwierdzony u 149 903 osób. Zmarło 3 308 chorych. 15 października Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że mamy 8099 nowych przypadków. To nowy dobowy rekord zakażeń koronawirusem. Poprzedni rekord w dobowym przyroście liczby zakażeń padł w środę 14 października. Wówczas MZ poinformowało o 6526 nowych zakażeniach.

W czwatek 15 października resort zdrowia podał, że nowe przypadki zakażenia koronawirusem pochodzą z województw: mazowieckiego (1306), małopolskiego (1303), wielkopolskiego (835), śląskiego (822), łódzkiego (691), pomorskiego (458), podkarpackiego (420), dolnośląskiego (382), kujawsko-pomorskiego (318), lubelskiego (315), świętokrzyskiego (283), opolskiego (282), warmińsko-mazurskiego (191), zachodniopomorskiego (177), lubuskiego (177), podlaskiego (139).

Koronawirus w Polsce dzisiaj - 15 października

Ministerstwo Zdrowia podało w czwartek, że z powodu koronawirusa zmarło 91 osób, w tym 84 z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami, zmarłe 7 osób nie miało innych chorób. Do tej pory najwięcej zgonów zanotowano w środę 14 października, gdy poinformowano o śmierci 116 pacjentów. Od soboty resort zdrowia, ze względów technicznych, nie podaje szczegółowych danych o osobach zmarłych.

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 6538 osób. 508 z nich jest pod respiratorami. Liczby te sukcesywne rosną. W środę było to odpowiednio: 6084 i 467, we wtorek – 5669 i 421, w poniedziałek – 5262 i 404, w niedzielę – 4924 i 383, w sobotę – 4725 i 346. Miesiąc wcześniej, 15 września, osób hospitalizowanych było 1996, w tym 92 pod respiratorami.

Z danych resortu zdrowia wynika, że od początku epidemii koronawirusa w Polsce wyzdrowiało 85 588 osób, u których potwierdzono zakażenie, wobec 83 847 w środę, co stanowi różnicę 1741 osób w ciągu doby. Na kwarantannie przebywa 296 020 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 36 066 osób. Szczegółowa mapa zakażeń koronawirusem w Polsce i na świecie znajduje się TUTAJ.

Nowe żółte i czerwone strefy w Polsce

W czwartek 15 października przedstawiona zostanie nowa mapa czerwonych stref. Zaostrzonymi restrykcjami ma być objęte nawet 100 powiatów, w tym wiele miast. Równocześnie od soboty 17 października, wejdzie w życie dodatkowe obostrzenie dotyczące liczby osób, które mogą uczestniczyć w imprezach okolicznościowych, m.in. weselach, komuniach i w stypach: do 75 w strefie żółtej i do 50 w strefie czerwonej. Uczestnicy przyjęć okolicznościowych muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc przy stole.

W całej Polsce od soboty 10 października trzeba zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki, maski, części odzieży, przyłbicy albo kasku ochronnego. Obowiązek ten dotyczy m.in. sklepów, ulic, środków komunikacji miejskiej, bulwarów, placów, promenad, parkingów leśnych, targowisk czy cmentarzy.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl