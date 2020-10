Koronawirus w Polsce stanowi poważne zagrożenie. Codziennie obserwujemy kilkutysięczny dobowy przyrost zakażeń, a z każdym dniem jest również coraz więcej więcej ofiar śmiertelnych Covid-19. Jak informowaliśmy wczoraj, w Zawierciu zmarł 30-letni nauczyciel zakażony koronawirusem, który nie miał żadnych innych chorób współistniejących.

Od soboty 10 października br. cała Polska została objęta tzw. "żółtą strefą". Ze względu na ekspresowo rozprzestrzeniającą się drugą falę SARS-CoV-2 przywrócono obostrzenia sanitarne. Maseczki na twarzy obowiązują teraz nawet na otwartej przestrzeni, zwłaszcza, gdy przebywany w dużej grupie ludzi.

Jak zapowiadali podczas wspólnej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski i szef Komendy Głównej Policji Jarosław Szymczyk, obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej ma być surowo egzekwowany. Policjanci - za nieprzestrzeganie restrykcji - mogą wypisać mandat w wysokości nawet 500 złotych. Przywołany został również przykład noszenia maseczki "pod nosem" - spotykany często w komunikacji miejskiej.

"Nie będziemy tolerować noszenia maseczki pod brodą czy pod nosem. Odeszliśmy od upominania. Będziemy karać natychmiast mandatem do 500 złotych. Będziemy również egzekwować noszenie maseczek przez osoby obsługujące w sklepach. Tutaj sankcja może wynieść do 30 tysięcy – zapowiadał z kolei w piątek 9 października w Polskim Radiu 24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Eksperci alarmują - założenie maseczki na same usta nie daje żadnej ochrony przed wirusem. Dopiero gdy zakrywamy usta oraz nos, chronimy otoczenie przede rozsiewanymi przez nas zarazkami.

Podczas poniedziałkowej konferencji okazało się jednak, że zasada ta niekoniecznie dotyczy przedstawicieli rządu. Premier Mateusz Morawiecki zaprezentował się w poprawnie założonej maseczce, jednak tego samego nie da się powiedzieć o ministrze rolnictwa. Grzegorz Puda wystąpił w maseczce, zasłaniającej jedynie usta.

fot. TVN24/printscreen

Piątka dla zwierząt wejdzie w życie w 2022 r.

Poniedziałkowa konferencja dotyczyła niedawno przyjętej przez Sejm tzw. „piątki dla zwierząt”, która wzbudziła wiele kontrowersji w całym kraju.

"Zostanie powołana, osobną ustawą, jeśli trzeba będzie, bardzo szybko, Państwowa Inspekcja Ochrony Zwierząt" - poinformował w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślał, że wśród priorytetów rządu w zakresie ochrony zwierząt jest rozwój wsi i rolnictwa, podnoszenie standardów chowu zwierząt, ale i ochrona zwierząt przed zbędnym cierpieniem.

Morawiecki zaznaczył, że do ustawy o ochronie zwierząt zostanie wprowadzonych kilka poprawek.

"Po pierwsze proponujemy zmiany w ustawie o ochronie zwierząt - zostanie przede wszystkim powołana, osobną ustawą, jeśli trzeba będzie, bardzo szybko, w bardzo krótkim czasie, Państwowa Inspekcja Ochrony Zwierząt" - poinformował premier.

"To dla wielu osób była kość niezgody - to właśnie nowa Państwowa Inspekcja Ochrony Zwierząt będzie miała jako jedyna prawo do weryfikowania sposobu chowu, hodowli zwierząt, traktowania zwierząt" - dodał szef rządu.

Zaproponujemy wydłużenie vacatio legis dla nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt do 1 stycznia 2022 roku. Chcemy to zrobić, aby rolnicy i hodowcy mogli lepiej przygotować się do zmian Premier Mateusz Morawiecki

"Takie vacatio legis zaproponujemy i chcemy to uczynić, aby producenci, przedsiębiorcy rolni, hodowcy - zarówno zwierząt futerkowych jak i w związku z ubojem rytualnym - mogli się lepiej przygotować. Tu vacatio legis będzie wydłużone względem pierwotnie proponowanego" - powiedział premier.

RadioZET/TVN24/PAP