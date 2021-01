Szczepionkę na koronawirusa przyjęło ponad 160 tysięcy osób - takie informacje przed południem przekazała na Twitterze Kancelaria Premiera. Dokładna liczba, którą podano, to 160 359. O kwestię ilości rozdysponowanych dotychczas dawek pytany był przez Polsat News rzecznik resortu zdrowia, Wojciech Andrusiewicz. - Mamy zaszczepionych 157 tysięcy osób z grupy 0, jest to personel medyczny, niemedyczny i farmaceuci - poinformował w rozmowie ze stacją. Jak dodał, "wzrost (liczby szczepień w ciągu ostatniej, czyli 140 tysięcy - red.) nie jest tak duży, ale wczoraj mieliśmy święto".

Szczepienia przeciw Covid-19 prowadzone są w Polsce od 27 grudnia 2020 r., z użyciem preparatu wyprodukowanego przez firmy Pfizer i BionTech. Szczepionka amerykańskiej firmy Moderna została w środę dopuszczona do użycia przez Europejską Agencję Leków (EMA). Pierwsze jej dostawy do Polski mają dotrzeć w przyszłym tygodniu. Według prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Michała Kuczmierowskiego dostawa ta ma sięgnąć 29 tys. dawek. Do końca tego kwartału, czyli do marca, Polska ma otrzymać około 800 tys. dawek.

Preparat Moderny jest tego samego typu, co szczepionka amerykańskiego koncernu farmaceutycznego Pfizer oraz niemieckiej firmy biotechnologicznej BioNTech. Zawiera fragment kwasu rybonukleinowego mRNA, kodujący białko S, znajdujące się w osłonie koronawirusa SARS-CoV-2. Po podaniu preparatu białko to jest wytwarzane w komórkach i wywołuje reakcję odpornościową organizmu.

Jej zaletą jest to, że może być przechowywana w nieco wyższej temperaturze - od minus 25 do minus 15 st. C. (szczepionka Pfizera wymaga temperatury minus 70 st. C). Preparat Moderny po wyjęciu z zamrażarki może być przez 30 dni przetrzymywany w chłodziarce, w temperaturze od 2 do 8 st. C. W temperaturze pokojowej (około 30 st. C) szczepionki obydwu firmy, Moderny i Pfizera, mogą być przechowywane maksymalnie przez 2 godziny i w tym czasie powinny być wykorzystane.

Koronawirus w Polsce 7.01.2021 r.

Badania potwierdziły 12 054 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, zmarło 186 osób – podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Nowe zakażenia dotyczą osób z województw: wielkopolskiego (1609), mazowieckiego (1469), zachodniopomorskiego (1324), kujawsko-pomorskiego (1078), pomorskiego (1003), śląskiego (855), warmińsko-mazurskiego (709), dolnośląskiego (627), łódzkiego (627), podkarpackiego (570), małopolskiego (453), lubuskiego (379), lubelskiego (331), opolskiego (326), podlaskiego (272), świętokrzyskiego (181).

Resort przekazał, że 241 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. Z powodu Covid-19 zmarło 38 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 148 osób; łącznie 186.

RadioZET.pl/PAP/Twitter/Kancelaria Premiera/Polsatnews.pl.