Minister zdrowia Łukasz Szumowski przekazał w piątek w Sejmie, że w laboratoriach jest obecnie 150 tys. testów, a wykonywanych jest ich ok. 6 tys. na dobę. Wskazał, że obecnie możliwości tych laboratoriów to ok. 8 tys. na dobę i one sukcesywnie wzrastają.

Szef resortu zdrowia dodał, że obecnie redukcja zakaźności jest na poziomie 24,5 procent.

Żebyśmy mogli zatrzymać tę epidemię, musimy mieć powyżej 50, a nawet 60 proc. W związku z tym musimy robić wszystko, aby postarać się nadal redukować ten poziom zakaźności, po to żeby maksymalnie wypłaszczyć i ograniczyć liczbę chorych

- powiedział Szumowski.

Gdybyśmy nic nie zrobili, gdybyśmy nie wprowadzili tych drakońskich działań, na dzień dzisiejszy mielibyśmy ponad 8,5 tys. pacjentów zdiagnozowanych i zakażonych. To pokazuje skalę redukcji, jaką udało się uzyskać

- dodał minister zdrowia.

Koronawirus. Nowe obostrzenia w Polsce od 1 kwietnia

W związku z epidemią koronawirusa rząd wprowadza kolejne ograniczenia dla obywateli. Od pierwszego kwietnia, każda osoba do 18. roku życia może wyjść z domu tylko pod opieką dorosłego opiekuna.

Wprowadzono także obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi oraz zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz ten dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, ogródków jordanowskich, a nawet rowerów miejskich.

W piątek 3 kwietnia ministerstwo środowiska poinformowało o tymmczasowym zakazie wstępu do lasu oraz zamknięciu Parków Narodowych. Nowe obostrzenia Lasów Państwowych ma obowiązywać do 11 kwietnia br.

2 metry od drugiej osoby, z wyjątkiem gdy mama lub tato opiekuje się dzieckiem na spacerze, czy opiekujemy się osobą z niepełnosprawnościami

osoby poniżej 18 roku życia będą mogły przebywać w przestrzeni publicznej tylko z osobą dorosłą

limit osób w sklepie do 3 osób na kasę

w weekendy zamknięte wszystkie sklepy budowlane

zamknięte zostaną wypożyczalnie rowerów miejskich

w miejscach pracy musi być zachowany dystans półtora metra i zapewnione środki do dezinfekcji

sklepy spożywcze, drogerie i apteki w godz. 10-12 będą dostępne wyłącznie dla osób powyżej 65 roku życia

limit miejsc dla pasażerów u przewoźników prywatnych, bardziej restrykcyjne kontrole

zamknięte zostaną zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne, tatuażu i piercingu

