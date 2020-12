Szczepionka na koronawirusa w Polsce już na początku nowego roku? Taki scenariusz kreśli szef KPRM, Michał Dworczyk. - Jeżeli szczepionka na Covid-19 trafi do Polski na przełomie grudnia i stycznia, będziemy gotowi w styczniu do rozpoczęcia programu szczepień - zapowiedział na antenie TVN24.

Szczepionkę na koronawirusa Polacy mogą dostać już w styczniu 2021 r.? Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk został zapytany w TVN24, kiedy pierwszy polski pacjent zostanie zaszczepiony na Covid-19. - To przede wszystkim zależy od producentów i dostawców szczepionek. Zgodnie z ich deklaracjami, te szczepionki trafią na przełomie grudnia i stycznia do Polski. W tym tygodniu premier Mateusz Morawiecki ogłosi założenia programu szczepień, który się rozpocznie w Polsce niezwłocznie po tym, jak szczepionki zostaną do naszego kraju dostarczone - powiedział. Dodał, że zgodnie z deklaracjami producentów szczepionki powinny trafić do Polski na przełomie grudnia i stycznia. - Jeżeli tak się stanie, my będziemy gotowi w styczniu do rozpoczęcia całego programu szczepień - powiedział Dworczyk pytany, czy szczepienia są możliwe już w styczniu.

W kontekście poniedziałkowego wpisu premiera w mediach społecznościowych, który brzmi: "Wygrywamy z epidemią! Liczba zakażeń spada! Do czasu otrzymania szczepionki stosujmy to, co po prostu działa", Dworczyk został zapytany, czy będą zmiany w planach np. dotyczących kumulacji ferii. Szef KPRM odpowiedział, że nie ma takiej dyskusji. - Nie sądzę, żeby ona się pojawiła - dodał. - Mamy okres, kiedy pandemia cały czas jest groźna i nie możemy ryzykować zdrowiem i życiem Polaków - podkreślił.

Szczepionka na koronawirusa w Polsce. Michał Dworczyk podał termin pierwszych szczepień

Dworczyk został też zapytany o poniedziałkową wypowiedź wicepremiera Jarosława Gowina, który stwierdził, że w poprzednią niedzielę zadzwonił do niego prezydent Andrzej Duda i "bardzo stanowczo" powiedział mu, że nie zaakceptuje zamknięcia stoków narciarskich. Według Gowina prezydent zaapelował też, aby wypracował on "wraz z branżą narciarską, specjalne procedury sanitarne". - Co też się stało i co umożliwiło otwarcie stoków - dodał Gowin.

W reakcji na tę wypowiedź szef KPRM stwierdził, że nie są to decyzje wicepremiera, a Rady Ministrów. - Nie znam tej wypowiedzi i o tyle wydaje mi się to niemożliwe, że wszystkie tego rodzaju decyzje są omawiane na rządowym zespole zarządzania kryzysowego, a potem w tej sprawie, w takich konkretnych ograniczeniach, to Rada Ministrów podejmuje rozporządzeniem decyzję - powiedział Dworczyk.

RadioZET.p/TVN24/PAP