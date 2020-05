Koronawirus w Polsce spowodował całkowite zamrożenie sektora edukacji. 25 maja w poniedziałek tylko część uczniów wróci do szkół. Jak będą wyglądać zajęcia i w jakiej formie będą się odbywać do końca roku? Najważniejsze informacje w tej sprawie zebrała reporterka Radia ZET Joanna Mąkosa.

Jak z kolei poinformował w czwartek po południu wiceminister edukacji, w wydanym rozporządzeniu rząd przedłuży zamknięcie szkół do 26 czerwca, czyli końca roku szkolnego. dotyczy on uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz licealistów, z wyjątkiem maturzystów.

Część zajęć w szkołach od 25 maja

Do egzaminów maturalnych został niecały miesiąc, a za ponad miesiąc egzamin napiszą ósmoklasiści. W poniedziałek 25 maja zajęcia rozpoczną się zajęcia praktyczne m.in. w szkołach branżowych oraz technikach. Tydzień później, do szkół wrócą uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej. Jak podkreślał minister edukacji Dariusz Piątkowski, mogą oni wrócić do świetlicy albo na stacjonarne lekcje.

Tam, gdzie będzie to możliwe to częściowo będzie to realizowane w formie stacjonarnej. Oczywiście w niewielkich grupach, z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego, tak jak ma to miejsce w przedszkolach

- oznajmił.

Przed dyrektorami karkołomne zadanie, ponieważ to oni będą musieli zorganizować i nauczanie zdalne, i stacjonarne - mówił Radiu ZET dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Warszawie, Tomasz Ziewiec.

Część nauczycieli będzie musiała podjąć się zajęć opiekuńczo-wychowawczych na terenie placówki, raczej w oddziałach łączonych. Bo mimo tych 12 osób na jedną salę myślę, że jeden z trzech oddziałach - nie więcej - powinien powstać. Im więcej tych osób chętnych do powrotu, tym będzie skala tego problemu większa

- powiedział.

Maturzyści od 25 maja mają mieć zorganizowane konsultacje stacjonarne, część szkół robi to już zdalnie.

Będziemy mieli raz w tygodniu matematykę. Dostajemy już arkusze, pani od angielskiego też zaoferowała, że będzie z nami kontynuować przygotowania do matury

- mówiła Radiu ZET jedna z toruńskich licealistek.

Pozostali uczniowie na takie konsultacje mogą liczyć od 1 czerwca, będą mogli na nich np. poprawić oceny.

Rząd odmraża sektor edukacji

Od 25 maja będzie możliwość formalna realizacja części zajęć na uczelniach - powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller. Chodzi o to - jak tłumaczył - by dać możliwość uczelniom realizacji zajęć na ostatnich latach studiów oraz takich zajęć, które nie mogą odbywać się w formie zdalnej.

W środę premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od 18 maja będą znowu mogły funkcjonować zakłady fryzjerskie, zakłady kosmetyczne oraz częściowo zostaną otwarte usługi gastronomiczne; od 25 maja zostaną uruchomione zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne dla uczniów klas 1-3. Na konferencji prasowej poświęconej kolejnemu etapowi łagodzenia obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, premier podkreślał jednak konieczność zachowania rygoru sanitarnego.

Rzecznik rządu w Polsat News był pytany co z uczelniami wyższymi, czy będą "odmrażane" po 24 maja.

Decyzja jest taka, żeby uruchomić i dać możliwość uczelniom realizacji zajęć na ostatnich latach studiów oraz żeby dać możliwość realizacji tych zajęć, które nie mogą odbywać się w formie zdalnej, np. laboratoria

- odpowiedział Müller. Jak tłumaczył chodzi o to by osoby, które chciałyby skończyć studia w terminie miały taką możliwość.

Zwrócił też uwagę, że część uczelni zdecydowała się już na przedłużenie roku akademickiego do końca lipca czy początku sierpnia.

Ale od 25 maja będzie możliwość formalna realizacja części zajęć na uczelniach

- zaznaczył.

RadioZET.pl/RadioZET/PAP