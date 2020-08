Kraków w żółtej strefie? "To ostatni dzwonek"

Kraków trafi do żółtej strefy? Wiele na to wskazuje, ponieważ w samej Małopolsce zaobserwowano 34 aktywne ogniska koronawirusa. W gronie tym znajduje się również Urząd Wojewódzki. Zakażonych SARS-CoV-2 jest tam kilka osób, w tym wojewoda. Codziennie w mieście przybywa co najmniej kilkadziesiąt zakażeń - alarmują eksperci.