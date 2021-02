Koronawirus w Polsce. Wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska mówił w poniedziałek w Polskim Radiu 24 o nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Powiedział, że ostatniej doby potwierdzono 3890 przypadków.

- Te dane są na pewno, jak weekendowe, czyli one nie odzwierciedlają sytuacji epidemiologicznej. Zawsze w weekend mamy zgłaszanych się osób i wykonywanych testów zdecydowanie mniej. Ale widzimy także z dzisiejszych danych, że jest to trend wzrostowy - to jest ponad 1300 przypadków więcej niż tydzień wcześniej - wskazał Kraska.

Widzimy jednak, że jesteśmy w tym okresie III fali koronawirusa, czyli już nie jest pytanie, czy ona nadejdzie, ona już jest, tylko jest pytanie, jak będzie wysoka, ile tych nowych przypadków będzie Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia

Dodał, że obserwowana też jest zwiększona liczba osób trafiających do szpitali z powodu zakażenia koronawirusem. To zjawisko określił jako niepokojące, bo pewien odsetek trafi na oddziały intensywnej terapii.

Koronawirus w Polsce. Kraska o rozważanych restrykcjach na granicach południowych

Kraska mówił też, że wiele krajów wprowadziło system, według którego przekroczenie granicy możliwe jest w przypadku posiadania ujemnego wyniku testu na koronawirusa. - My też rozważamy taki wariant, takie rozwiązanie, szczególnie na granicy południowej. Myślę, że w tym tygodniu będzie podjęta też w tym kierunku decyzja - powiedział wiceminister. Miał na myśli Czechy i Słowację, które walczą z III falą i wprowadzają kolejne lockdowny.

Zaapelował jednocześnie o przestrzeganie zaleceń związanych z koronawirusem - o noszenie maseczek, zachowanie dystansu. - Szczególnie teraz, kiedy te nowe mutacje są bardziej zaraźliwe od tego wirusa klasycznego. Mutacja brytyjska - naukowcy mówią, że jest od 30 do 35 proc. bardziej zaraźliwa, a mutacja południowoafrykańska nawet 50 proc., czyli dość łatwo niestety możemy się zarazić koronawirusem, a wiemy, jakie tego mogą być skutki - zaznaczył.

RadioZET.pl/PAP