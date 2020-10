Można się tylko zatruć nosząc maseczkę w kościele, czy też na zewnątrz. Dlatego taka moja prośba, by jej nie nosić – apelował do wiernych ksiądz z Pustelni Czatachowa niedaleko Częstochowy. Do sieci trafiło nagranie, na którym słychać jego „apel” do parafian.