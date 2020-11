Kto i w jakiej kolejności otrzyma szczepionkę na Covid-19? Szef KPRM odpowiada

Szczepionki na Covid-19 – kto będzie mógł z nich skorzystać w pierwszej kolejności? Do tej kwestii odniósł w środę szef KPRM Michał Dworczyk na antenie TVP1. Podkreślił, że szczepienia będą dobrowolne, ale rząd będzie prowadził kampanię profrekwencyjną.

Szczepionki na Covid-19 – w jakiej kolejności otrzymają je Polacy? Do tej kwestii odniósł się w środę szef KPRM, Michał Dworczyk. Powtórzył on wtorkowe zapowiedzi o tym, że w najbliższych kilku, kilkunastu dniach zostanie przedstawiony cały program przygotowań i szczepień oraz kolejność grup, które będą szczepione. Poinformował, że "w pierwszym rzucie" możliwość zaszczepienia się będzie miał personel medyczny, potem - seniorzy. Zaznaczył, że szczepienia będą dobrowolne, ale rząd będzie prowadził kampanię profrekwencyjną, by jak najwięcej osób skorzystało z tej możliwości.

Szef KPRM zapytany został m.in. dlaczego szczepienia na Covid-19 mają być dobrowolne, skoro jest cały system szczepień obowiązkowych m.in. na gruźlicę, polio, tężec. Dworczyk odpowiedział, że z pandemią Covid-19 w Polsce mierzymy się od kilku miesięcy. Ta szczepionka dopiero wchodzi na rynek. Te oraz inne przesłanki spowodowały, że podjęliśmy taką decyzję, że to szczepienie będzie dobrowolne - powiedział. Dodał, że "sądząc ze wstępnych badań, (...) zainteresowanie szczepieniem będzie bardzo duże". Dworczyk zaznaczył przy tym, że "logistyka" procesu szczepień jest dużym wyzwaniem. Proszę pamiętać, że każdy z nas, żeby został zaszczepiony musi spełnić szereg kryteriów - zaczynając od skierowania na szczepienie, kończąc na tym, że musi nastąpić krótkie badanie, które kwalifikuje pacjenta do wykonania szczepionki i potem samo zaszczepienie. Poza tym te szczepionki trzeba wykonać dwukrotnie, czyli będziemy musieli dwa razy przyjąć dawkę szczepienia, by uzyskać odporność - podkreślił.

Szczepionki na Covid-19. Kto otrzyma je w pierwszej kolejności?

Na pytanie, jakie szczepionki będzie kupowała Polska i na jakich zasadach, odparł, że oczywiście kupowane będą "dostępne szczepionki, nie jesteśmy ograniczeni do jednego dostawcy". Na razie są dwie firmy, które - wszystko wskazuje na to - że na przełomie tego i kolejnego roku dostarczą nam swoje szczepionki i z nich będziemy w tej pierwszej fazie korzystać - powiedział Dworczyk.

We wtorek Komisja Europejska zatwierdziła umowę z europejską firmą farmaceutyczną CureVac, w której przewidziano wstępnie zakup 225 mln dawek szczepionki na Covid-19 w imieniu wszystkich państw członkowskich UE i opcję zamówienia dalszych 180 mln dawek, gdy badania dowiodą, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wyraziła na początku tygodnia nadzieję na szybką finalizację umów z amerykańskim koncernem Moderna ws. zakupu szczepionek na Covid-19 po tym, gdy firma poinformowała o skuteczności swojego preparatu. Dotychczasowe rozmowy dotyczyły dostawy do 80 mln dawek z opcją pozyskania kolejnych 80. Komisarz poinformowała też, że jeszcze w tym tygodniu podpisana zostanie umowa o dostawie do 300 mln dawek szczepionki opracowanej przez firmy Pfizer i BioNTech, której skuteczność potwierdziły badania.

