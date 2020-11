Koronawirusem ostatniej doby w Polsce zakaziło się 27 143 osób, a z powodu Covid-19 zmarło 367 chorych. To największy dobowy przyrost zakażeń od początku epidemii w naszym kraju. Co to dokładnie oznacza? Jeżeli liczby te będą się regularnie powtarzać, w Polsce mogą zostać wdrożone znacznie ostrzejsze obostrzenia, które obowiązują już w wielu krajach Europy - kwarantanna narodowa.

Przypomnijmy, co podczas środowej konferencji prasowej mówił premier Mateusz Morawiecki. - Jeżeli epidemia dotknie powyżej 50 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców, włączamy ten bardzo ostry hamulec bezpieczeństwa. Jeżeli jednak przekroczy 70-75 przypadków na 100 tysięcy, to będziemy musieli wdrożyć zasady narodowej kwarantanny – bardzo zasadnicze zakazy przemieszczania się, poruszania się i wszelkie zakazy, które umożliwią nam realizację scenariusza, który jest najbardziej potrzebny - przekazał szef rządu.

Jak dodał, jeżeli liczba nowych przypadków infekcji będzie oscylowała wokół 25-50 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców wówczas "jest to jest możliwość powrotu do zasad stref czerwonych". Jeżeli liczba ta spadnie do 10-25 zakażeń na 100 tys., wtedy możliwe będzie przywrócenie zasad obowiązujących w strefie żółtej.

W kwestii kolejnych kroków w walce z koronawirusem w czwartek wypowiadał się również rzecznik rządu Piotr Müller. W Programie Pierwszym Polskiego Radia również zapowiedział, że to czy dojdzie do kwarantanny narodowej, zależy od dobowego przyrostu nowych infekcji.

Kolejny próg bezpieczeństwa jest na poziomie około 29-30 tys. średnich zachorowań dziennie przez 7 dni. Więc jeżeli do tego czasu odpowiednio nie zahamuje wzrost epidemii, to niestety czeka nas ten kolejny krok - mówił.

Kolejny rekord odnotowany dzisiaj oznacza, że scenariusz, który nakreślił dziś rano rzecznik rządu na przestrzeni najbliższego tygodnia może się ziścić - jeżeli liczba ta będzie rosnąć z dnia na dzień.

Kraska: jeśli nowych zakażeń będzie przybywało, będziemy musieli zacisnąć pasa

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska także prognozuje taką możliwość.

Wszystkie symulacje pokazują, że jeżeli kontakt międzyludzki zmaleje, to wzajemne przekazywanie wirusa będzie zdecydowanie mniejsze Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia

Zdaniem wiceministra, wzrost zakażeń koronawirusem może być skutkiem wielu czynników. Spośród nich wymienił m.in. brak całkowitego lockdownu, możliwość przemieszczania się, okres jesienno-zimowy.

Ta druga fala epidemii jest zdecydowanie większa niż przewidywali eksperci. Składa się na to wiele czynników, nasza mobilność jest zdecydowanie większa niż w okresie wiosennym, Polacy przemieszczają się tak jak jeszcze w styczniu, czy w lutym kiedy w kraju nie było jeszcze koronawirusa. To tego mamy okres jesienny, kiedy tych infekcji zawsze jest dużo, niska temperatura, duża wilgotności, nasz organizm jest osłabiony i podatny na infekcje. To powoduje, że tych nowych zakażeń nie tylko u nas, ale i w całej Europie jest tak wiele- powiedział

Pytany o prognozę liczby zachorowań na kolejne dni, Kraska odpowiedział, że wzrost zakażeń wirusem Sars-Cov-2 będzie się utrzymywał na podobnym poziomie.

Musimy jednak pamiętać, że jeżeli nowych zakażeń będzie przybywało, będziemy musieli zacisnąć pasa, mówimy oczywiście o przemieszczaniu się obywateli i kontaktach między ludzkich, bo to jedyna metoda aby zahamować ten wzrost - ostrzegł.

Co oznacza pełny lockdown? Zasady

Pełny lockdown – obejmujący również godzinę policyjną i ograniczenia w przemieszczaniu się – wdrożono już niemal we wszystkich krajach Europy. Wśród nich są m.in. Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Czechy, Grecja, Holandia i Belgia. Państwa te wprowadziły zasady, które mają zmniejszyć rozprzestrzenianie się koronawirusa w sezonie jesienno-zimowym.

Należą do nich między innymi:

- Godzina policyjna – w danym przedziale dobowym nie można opuszczać miejsca zamieszkania,

- całkowity zakaz zgromadzeń,

- całkowite zamknięcie gospodarki (salonów usług, punktów gastronomicznych, instytucji kultury, hoteli itp.), z wyjątkiem sklepów oferujących artykuły pierwszej potrzeby (żywność, środki higieniczne, itp.) i aptek,

- Zakaz przemieszczania się w innym celu niż dotarcie do pracy, lekarza, zrobienie zakupów, pomoc osobie potrzebującej, spacer z psem lub spacer dla zdrowia,

- Młodzież poniżej określonego roku życia nie może opuszczać domu bez opieki osoby dorosłej,

- Nauka zdalna w szkołach i na uczelniach wyższych, zamknięte również przedszkola i żłobki,

- Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa poza miejscem zamieszkania.

Koronawirus w Polsce 5.11.2020 r.

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 27 143 osób. To największa liczba nowych przypadków od początku epidemii – podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował, że zmarło 367 chorych.

Najwięcej nowych zakażeń stwierdzono w Wielkopolsce (3 888) i na Śląsku (3 850).

Z powodu Covid-19 zmarło 69 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 298 osób. Najwięcej jak dotąd zgonów zanotowano w środę - 373.

Od początku epidemii potwierdzono zakażenie u 466 679 osób. 6 842 chorych zmarło.

