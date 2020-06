Aż trudno uwierzyć w to, z jaką nienawiścią i wrogością muszą mierzyć się pracownicy służby medycznej, który codziennie narażają swoje zdrowie i życie w walce z koronawirusem. Szerokim echem odbiła się sprawa pielęgniarki z Gliwic, której w kwietniu 2020 r. kompletnie zdewastowano samochód, przebijając opony i malując go sprayem. Chodziło o fakt, że kobieta pomaga pacjentom cierpiącym na Covid-19. To co spotkało młodą ratowniczkę medyczną z Łochowa (województwo mazowieckie) tylko potwierdza tę przerażającą tendencję.

"W********j z naszego osiedla. Roznosisz tylko zarazę. Następnym razem spalimy samochód i mieszkanie. Musisz się wyprowadzić z naszego bloku" – kartkę o takiej treści znalazła za stłuczoną szybą swojego samochodu. Jak czytamy na portalu Polsatnews.pl, kobieta znalazła swój zdewastowany samochód w niedzielę około godziny 8.00 rano. Miała jechać na kolejny dyżur. Pojazd zaparkowany był przy ulicy Fabrycznej, a na przednim siedzeniu leżała bluza z napisem "ratownik medyczny".

Oczom ratowniczki ukazał się straszny widok. Napastnik rzucił płytę chodnikową w przednią szybę samochodu. Atak najprawdopodobniej był zaplanowany, ponieważ treść gróźb została wydrukowana na komputerze.

Zniszczono samochód ratowniczki medycznej

Jak pisze Polsatnews.pl, kobieta zatrudniona jest w firmie Luk Trans, zajmującej się transportem medycznym.

Atak ją przestraszył, nie wie co będzie dalej

- powiedział dziennikarzom stacji Łukasz Kępka, współwłaściciel Luk Trans.

Zabezpieczono monitoring. Nie widać na nim momentu zdarzenia, ale widać osobę, która niesie płytę chodnikową. Sprawa jest na policji, zobaczymy

- dodawał.

Zniszczone auto to Seat Ibiza – firma chce zorganizować zbiórkę, która pomoże pokryć koszty naprawy. Wyceniono je na 1500 złotych.

RadioZET/PolsatNews