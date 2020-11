Koronawirusem na terenie województwa lubelskiego w poniedziałek zakaziło się 1201 osób. Sanepid poinformował o śmierci 15 zakażonych pacjentów. W woj. lubelskim wykryto też sześć nowych ognisk zakażenia koronawirusem, łącznie jest ich 197. 98 ognisk jest w fazie rozwojowej, 59 - w fazie stabilnej i 34 - w fazie wygaszania.

Według statystyk zamieszczonych na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego we wszystkich szpitalach na terenie województwa są ogółem 1802 łóżka, w tym zajętych jest 1431. W szpitalach jest ogółem 158 respiratorów dla pacjentów Covid-19, a zajętych jest 125 z nich. Statystyki te obrazują stan na niedzielę.

Liczba łóżek dla pacjentów zarażonych koronawirusem będzie jeszcze powiększana. Wojewoda lubelski Lech Sprawka informował w sobotę, że do końca listopada tylko w szpitalach II poziomu, czyli łóżek zakaźnych i izolacyjno-obserwacyjnych, będzie łącznie 2359.

To jest o 100 łóżek więcej, niż wynikałoby ze wskaźnika 35 proc. łóżek w całym systemie lecznictwa szpitalnego w regionie – zaznaczył wojewoda.

Na bazie Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego w Nałęczowie utworzony zostanie dodatkowy szpital dla chorych na Covid-19.

Po 16 listopada zafunkcjonuje tam specyficzny szpital na 160 łóżek, który będzie przeznaczony dla pacjentów, którzy nie wymagają już wspomagania tlenem, ani wentylacji mechanicznej ani tlenoterapii, ale jeszcze wymagają takiego intensywniejszego nadzoru medycznego, którego nie mieliby zapewnionego w izolatorium. To będzie taki szpital na doleczenie – tłumaczył Sprawka.

Jak dodał, chodzi o to, aby na oddziałach zakaźnych szpitali "przebywali tylko i wyłącznie pacjenci wymagający intensywniejszej opieki lekarskiej".

Natomiast w szpitalu MSWiA w Lublinie powstaną dwa dodatkowe oddziały z łóżkami respiratorowymi. Pierwszy z nich, który będzie liczył 24 do 30 łóżek będzie przeznaczony dla osób zakażonych koronawirusem. Drugi taki oddział będzie dla pacjentów wymagających respiratora z powodu innych chorób.

Koronawirus na Lubelszczyźnie. 80 procent łóżek covid-owch zajęte

Ta większa liczba łóżek stanowić ma pewne odciążenie całego systemu łóżek respiratorowych, m.in. dla tych szpitali, które bazują na zasilaniu w tlen z butli – powiedział Sprawka.

Trwają też przygotowania do utworzenia szpitala tymczasowego w obiektach Targów Lublin. Będzie on filią szpitala klinicznego nr 1 w Lublinie. Planowane jest w nim uruchomienie oddziału intensywnej terapii z 80 łóżkami oraz oddziału chorób zakaźnych (podzielonego na 10 pododdziałów), gdzie w sumie będzie ok. 500 łóżek. Według wojewody przyjęcie pierwszych pacjentów może nastąpić na przełomie listopada i grudnia.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja personelu do pracy w szpitalu tymczasowym. Jak podał wojewoda, według stanu na 6 listopada do pracy zgłosiło się w sumie 178 osób, w tym: 19 lekarzy, 4 studentów medycyny, 35 pielęgniarek, 2 studentki pielęgniarstwa, 30 ratowników medycznych, 2 studentów ratownictwa, 6 sanitariuszek i salowych, 9 techników, 30 pracowników administracji, 41 innego personelu. „Kadry tego szpitala będą również tworzyli lekarze, którzy funkcjonują zarówno w szpitalu patronackim, czyli PSK 1, ale również w innych szpitalach. Oni będą przekierowani przez wojewodę” – zaznaczył Sprawka.

Dotychczas w województwie wykryto łącznie ponad 30,1 tys. przypadków zakażenia, zanotowano ponad 13,2 tys. ozdrowieńców i zarejestrowano 439 zgonów. Kwarantannie poddanych jest obecnie ponad 31,1 tys. osób, a 284 osób objęto nadzorem epidemiologicznym.

RadioZET.pl/PAP