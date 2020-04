Łukasz Szumowski: To taniec na brzytwie. Potrzeba narodowego zrywu

- To taniec na brzytwie. Jeżeli państwo się zapadnie, nie będzie miało pieniędzy na leczenie onkologiczne, hematologiczne, pediatryczne, to umrze przez to więcej osób, niż na koronawirusa - mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski w programie "Gość Wydarzeń" emitowanym w Polsacie News.

Pandemia koronawirusa zmusiła rząd do wprowadzenia wielu zakazów i zaleceń, które mają maksymalnie spowolnić liczbę zakażeń tak, by służba zdrowia wciąż była wydajna i szpitale były w stanie przyjmować kolejnych pacjentów. Niestety, jednocześnie bardzo mocno uderzają one w gospodarkę. Szef resortu nie wie, czy po świętach będzie możliwe poluzowanie tych rygorów.

- Stoimy naprawdę na brzytwie. To taniec na brzytwie. Jeżeli państwo się zapadnie, nie będzie miało pieniędzy na leczenie onkologiczne, hematologiczne, pediatryczne, to umrze przez to więcej osób, niż na koronawirusa. Z drugiej strony nie możemy pozwolić sobie na całkowite uwolnienie tych rygorów, bo będziemy mieli armagedon i trudne decyzje zrzucone na barki medyków: kogo ratować, a kogo nie - przyznał minister.

- Musimy działać w taki sposób, by z jednej strony odmrażać gospodarkę, bo to kwestia życia lub śmierci wielu osób. Nie mówię tutaj tylko o finansach, ale również o medycznych aspektach tej decyzji. Z drugiej strony nie możemy pozwolić, by ta krzywa wzrostu zakażeń koronawirusem wzrosła w taki sposób jak w Hiszpanii, czy Włoszech - dodał Szumowski.

Szumowski: Potrzeba narodowego zrywu

Minister zdrowia po raz kolejny poprosił obywateli o cierpliwość i zachęcił do stosowania się do zaleceń. Jednocześnie zaapelował o wzajemną pomoc, bo "bez narodowego zrywu nie uda się pokonać pandemii".

- Najbardziej potrzeba sprzętu ochrony osobistej. Trzeba ich dla medyków, służb mundurowych. Wczoraj i przedwczoraj rozdysponowaliśmy 5 mln maseczek, jutro kolejnych 1 mln. 200 tys. trafi do szpitali onkologicznych, gdzie pacjenci są najbardziej narażeni - podkreślił.

- Każdy z nas coś traci: czas, pieniądze, możliwości pracy, wolność osobistą. To są koszty, które ponosimy podczas epidemii - ocenił.

W kwestii zaplanowanych na 10 maja wyborów prezydenckich szef resortu nie zmienił zdania i cały czas zapewnia, że dopiero w połowie kwietnia będzie w stanie realnie ocenić skalę zagrożenia. Wtedy też wyda rekomendację.

