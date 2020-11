Łukaszenka oferuje Polsce pomoc w walce z Covid-19. "Wyślemy do was brygadę"

Aleksandr Łukaszenka zadeklarował, że Białoruś jest w stanie pomóc Polsce w walce z koronawirusem. "Zróbmy to po ludzku: potrzebujecie, to wyślemy do was brygadę, pomożemy" - przekonywał, cytowany przez agencję BielTA. Tymczasem sieć obiegło wideo, na którym widać, jak Łukaszenka wizytuje jeden ze szpitali covidowych w czerwonej strefie na Białorusi, trzymając maseczkę na brodzie.

Aleksandr Łukaszenka ma zaskakującą propozycję dla Polaków. Chce pomóc Polsce w walce z epidemią koronawirusa. Białoruski prezydent kolejny raz nawiązał do słów polskiego wiceministra zdrowia Sławomira Gadomskiego na temat lekarzy zza wschodniej granicy. Jak powiedział, władze Polski chcą "zwabić" białoruskich lekarzy do swojego kraju. Musimy leczyć swoich chorych, ale jesteśmy gotowi im (Polakom - red.) też pomóc. Ale zróbmy to po ludzku: potrzebujecie, to wyślemy do was brygadę, pomożemy - oświadczył.

Tymczasem media obiegł materiał wideo z wizytacji Aleksandra Łukaszenki w jednym ze szpitali covidowych, znajdujących się w czerwonej strefie. Na nagraniu widać, że białoruski prezydent nie zakrywa nosa nai ust, a maseczkę trzyma na brodzie.

Aleksandr Łukaszenka oferuje Polsce pomoc w walce z koronawirusem

Na początku miesiąca Gadomski w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" powiedział w kontekście walki z Covid-19, że Polska jest otwarta na wszystkich lekarzy, ale "realnie szanse są na lekarzy zza wschodniej granicy, głównie Białoruś i Ukraina, ze względu na mniejszą barierę językową".

Dodał, że może chodzić o ponad 1000 osób. Łukaszenka kilkakrotnie reagował potem na te słowa. 5 listopada ostrzegł, że białoruscy lekarze, którzy wyjadą zarabiać do Polski, nie zostaną wpuszczeni z powrotem na Białoruś. Kilka dni później złagodził ton i oznajmił, że Białoruś nie ma nic przeciwko temu, żeby pomóc Polsce w walce z koronawirusem, ale powinno to się odbywać w sposób zorganizowany.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP/Twitter/BielTA