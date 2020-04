Koronawirus w Polsce. MZ: 136 nowych przypadków. Kolejne ofiary śmiertelne

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 136 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w naszym kraju. Do 164 wzrosła również liczba ofiar śmiertelnych.

Resort podał na najnowsze dane na Twitterze:

Potwierdzone przypadki dotyczą: 23 osób z woj. śląskiego, 22 osób z woj. małopolskiego, 21 osób z woj. dolnośląskiego, 18 osób z woj. wielkopolskiego, 11 osób z woj. podlaskiego, 9 osób z woj. pomorskiego, 7 osób z woj. podkarpackiego, 7 osób z woj. opolskiego, 5 osób z woj. zachodniopomorskiego, 3 osób z warmińsko-mazurskiego, 3 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 3 osób z woj. lubelskiego, 2 osób z woj. świętokrzyskiego, 2 osób z woj. lubuskiego.

"Jednocześnie z przykrością informujemy o śmierci 6 kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 47-letnia kobieta ze szpitala w Poznaniu, 90-letnia kobieta ze szpitala w Tychach, 35-letnia kobieta ze szpitala w Bytomiu, 62-letni mężczyzna ze szpitala w Łańcucie, 81-letni i 77-letni mężczyźni z Drzewicy, którzy nie byli hospitalizowani. Wszyscy mieli choroby współistniejące." - czytamy w komunikacie ministerstwa.

Jak informuje MZ, we wczorajszym sms-ie podaliśmy informację o zdublowanym pacjencie w raportach WSSE, dlatego usuwamy go z rejestru osób zmarłych z powodu COVID-19 w woj. podlaskim". Aktualny bilans koronawirusa to 5341 przypadków zakażenia i 165 ofiary śmiertelne.

RadioZET.pl/Twitter