Mandaty za m.in. brak maseczki wzrosną? Szef KGP odpowiada

"Chcielibyśmy wprowadzić mechanizm, by każdorazowo w przypadku odmowy przyjęcia mandatu był kierowany wniosek o ukaranie do sądu i dodatkowo wniosek o wdrożenie postępowania administracyjnego do inspekcji sanitarnej"– podał we wtorek komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Szef KGP pytany był również o to, czy planowane jest zwiększenie kar finansowych za niestosowanie się do obowiązujących restrykcji.

Nie planujemy, to znaczy obecnie nie trwają prace nad zwiększeniem kwot mandatowych Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji

"Nadal pozostaje dla funkcjonariuszy policji ta możliwość ukarania mandatem karnym w kwocie do 500 zł. W przypadku odmowy przyjęcia takiego mandatu, chcielibyśmy wprowadzić każdorazowo taki mechanizm, że będzie kierowany wniosek o ukaranie do sądu i dodatkowo wniosek o wdrożenie postępowania administracyjnego do inspekcji sanitarnej, aby te dolegliwości były naprawdę odczuwalne" – powiedział komendant.

Gen. insp. Szymczyk zaznaczył, że "aktywność w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ze strony policjantów jest bardzo wysoka".

"Intensywność działań jest na wysokim poziomie, natomiast chodzi o odwrócenie proporcji, jeśli chodzi o podejście do osób, które łamią przepisy. (...) Dziś 80 procent to są pouczenia, a 20 procent skutki finansowe przede wszystkim dla osób łamiących przepisy. Kiedy wzrasta liczba zakażeń musimy te proporcje przynajmniej odwracać" – dodał.

Resort podał we wtorek, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 2 236 osób, a z powodu Covid-19 zmarło 58 chorych, najwięcej od początku epidemii. Łącznie od początku epidemii chorobę wykryto u 104 tys. 316 osób, zmarło 2717 z nich.

