Koronawirusa w czwartek stwierdzono u kolejnych 22 683 osób - to mniej, niż w ostatnich dniach. Łącznie wykryto dotąd 641 496 przypadków – podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał, że zmarło dalsze 275 osób, w sumie odnotowano 9080 zgonów.

Kwarantanna narodowa to scenariusz, który może się niedługo ziścić? Informacje w tej kwestii przekazał w czwartek wieczorem szfe rządu.

Nareszcie dobre wieści zaczynają do nas docierać. W tym tygodniu po raz pierwszy od dwóch miesięcy średnia liczba nowych zakażeń zaczęła spadać. Chociaż 65 nowych przypadków na 100 tysięcy mieszkańców to nadal dużo, to jednak sygnał stabilizacji i dowód, że ostatnie obostrzenia przynoszą skutki a społeczna dyscyplina ma sens - powiedział premier Mateusz Morawiecki w wieczornym oświadczeniu, opublikowanym w formie wideo na Facebooku.

Dane z tego tygodnia sprawiają, że w najbliższych dniach nie musimy wprowadzać narodowej kwarantanny - dodał.

W opisie filmu opublikowanego na profilu premiera napisano także: "Wygraliśmy pierwszą bitwę w wojnie z drugą falą pandemii. Przed nami jeszcze długa walka, ale jedno jest pewne - razem ją wygramy!".

"Po konsultacjach z Radą Medyczną ustaliliśmy, że jeżeli liczba zakażeń utrzyma się na podobnym poziomie - bardziej radykalne kroki nie będą potrzebne. Kochani - wspólnym wysiłkiem wyhamowaliśmy zakażenia tuż przed punktem krytycznym! Dyscyplina działa! Dlatego wciąż proszę i będę prosił - zostańmy w domu. Zasada jest prosta - im mniej kontaktów społecznych, tym mniejsza szansa na zakażenie i wyhamowanie epidemii" – przekazał premier.

Koronawirus w Polsce 12.11.2020 r.

Nowe przypadki odnotowane w czwartek 12.11.2020 r. dotyczą osób z województw: śląskiego (3 911), wielkopolskiego (2 232), małopolskiego (2 132), dolnośląskiego (1 847), mazowieckiego (1 746), łódzkiego (1 528), podkarpackiego (1 276), pomorskiego (1 114), kujawsko-pomorskiego (1 083), podlaskiego (943), warmińsko-mazurskiego (915), opolskiego (844), lubelskiego (831), świętokrzyskiego (825), zachodniopomorskiego (768) i lubuskiego (688).

Z powodu Covid-19 zmarły 52 osoby, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarły 223 osoby. Łącznie to 275 osób.

W środę MZ informowało o 25 tys. 221 nowych zakażeniach, we wtorek o 25 tys. 484, w poniedziałek o 21 tys. 713, w niedzielę o 24 tys. 785, w sobotę o 27 tys. 875, a w piątek o 27 tys. 86 nowych zakażeniach.

