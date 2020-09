Kwarantanna w związku z zakażeniem trwała w Polsce do tej pory 14 dni (przy utrzymujących się testach z wynikiem dodatnim była wydłużana). Taki sam czas izolacji musieli przechodzić przyjeżdżający do Polski cudzoziemcy, ale i wracający do kraju rodacy.

Ministerstwo Zdrowia zadecydowało o częściowej zmianie dotyczącej kwarantanny. Nowy minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał we wtorek rozporządzenia regulujące tą kwestię.

Koronawirus w Polsce. Zmiany dotyczące rygoru kwarantanny

- Zwolnienie następuje w przypadku osoby bezobjawowej po 10 dniach od pozytywnego testu przy 2 kolejnych wynikach negatywnych lub po 3 dniach od ustąpienia objawów jednak nie wcześniej niż 13 dni od pojawienia się tych objawów - podało Ministerstwo Zdrowia na Twitterze.

Późnym wieczorem resort sprostował informację, przy braku objawów możemy zakończyć kwarantannę po 10 dniach, bez testów na koronawirusa.

Krótszą izolację w związku z epidemią koronawirusa przejdą też podejrzani o zakażenie – mający kontakt z taką osobą. Również w tym przypadku będzie to 10 dni izolacji.

Do 10 dni skrócona zostaje obowiązkowa kwarantanna po kontakcie z osobą zakażoną. Dzisiejsze rozporządzenie Rady Ministrów do 10 dni skraca natomiast kwarantannę po powrocie z zagranicy

- podał resort.

