Rekordowy bilans nowych zakażeń. Rzecznik resortu zdrowia podaje przyczynę

Koronawirus w Polsce. Ostatniej doby badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u 1002 osób. Jest to najwyższe wskazanie od początku epidemii. Na Covid-19 zmarło kolejnych 12 osób.

Ministerstwo Zdrowia nie widzi w tym raporcie problemy epidemii, która wymyka się spod kontroli. Rzecznik resortu tak tłumaczył czterocyfrowy wynik nowych zakażonych.

Koronawirus w Polsce, rekordowy bilans nowo zakażonych. Ministerstwo wyjaśnia

- Nie mamy obecnie dużych ognisk. Wyniki, które teraz obserwujemy, to jest efekt powrotu ludzi do normalnego, codziennego życia, powrotu do pracy. To jest to, co obserwujemy codziennie na naszych ulicach - więcej ludzi, więcej kontaktów - powiedział Andrusiewicz.

Zdaniem Andrusiewicza na obecny bilans zakażeń nie ma wpływ powrót dzieci do szkół.

RadioZET.pl/PAP